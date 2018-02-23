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Телеканал СТБ / TAYANNA – «Леля»: про що сперечалися журі Нацвідбору на Євробачення-2018

TAYANNA – «Леля»: про що сперечалися журі Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Однією з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2018 стала співачка TAYANNA. Її композицію «Леля» журі оцінили найвищим балом. Хто ж така співачка TAYANNA, а також яким був виступ артистки, дивіться в матеріалі.

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Минулого року TAYANNA вже боролася за право представляти Україну на міжнародному вокальному конкурсі, але від перемоги її відділив лише один бал. Цього року виконавиця має намір взяти реванш.

У Нацвідборі на Євробачення-2018 TAYANNA бере участь з композицією «Леля». Її журі оцінили найвищим балом — 9. Від глядачів співачка отримала 7 балів.

Андрій Данилко відзначив, що «це було набагато краще, ніж минулого року. Ти на правильному шляху». А Джамала відкрито сказала, що бачить виконавицю в фіналі Нацвідбору.

Не утримався від коментаря і Євген Філатов: «Аналізуючи торішній виступ та сьогоднішній, я бачу кардинальну різницю. З’явився професіоналізм. Номер дуже показний: все зроблено за правилами. Але іноді їх все-таки варто порушувати, щоб збити з пантелику глядача. Наприклад, я до середини пісні вже все прочитав. Зараз час експериментів. Порушуйте правила й удачі вам у творчості!»

Однак пісня «Леля» викликала суперечку серед суддів, а саме Джамалу й Андрія Данилка зацікавило, чи зазвучить пісня англійською мовою?

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У залаштунковому інтерв’ю TAYANNA прокоментувала це так: «Українська мова така мелодійна, що немає сенсу перекладати її (пісню. – Ред.) на ту мову, на якій вона не звучатиме. Пісня була написана українською душею, українським корінням. І вона настільки самобутня, що нам не хочеться її перекладати».

Нагадаємо, TAYANNA — молода українська виконавиця. Переможниця престижної музичної премії M1 Music Awards, де отримала звання «Прорив року». З 2016 року TAYANNA співпрацює з українським режисером і продюсером Аланом Бадоєвим. У 2017-му випустила альбом «Тримай мене», названий музичними критиками «найкращим українським релізом року».

Дивіться виступ TAYANNA на Нацвідборі на Євробачення-2018:

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