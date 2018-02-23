«Слідство ведуть екстрасенси»: помста примарного гонщика

25 лютого глядачі телеканалу СТБ побачать черговий прем’єрний випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці вирушать до міста Каховка Херсонської області, щоб з’ясувати причини жахливих ДТП, що переслідують цілу сім’ю. Докладніше – в матеріалі.

До редакції проекту «Слідство ведуть екстрасенси» зателефонувала постійний експерт Ярослава Федорова. Ясновидиця стверджувала, що за кілька хвилин до дзвінка вона стала свідком жахливої ​​події, яка назавжди увійшла в історію під назвою «Різдвяний теракт»..

Але далі Ярослава розповіла те, що збентежило всю знімальну групу! За словами ясновидиці, біля місця аварії вона побачила дух якоїсь Тані, яка намалювала на склі машини – 8927, а також сказала, що скоро помре і Катя. Але що означають ці цифри?

З’ясувалося: Таня – дівчина, яка раніше загинула в жахливому ДТП, а Катя – її рідна сестра! Але найстрашніше – дівчина впевнена, що теж повинна померти. Адже щоночі загибла сестра приходить до неї і кличе на той світ…

За словами Катерини, того ж дня, коли вона вперше побачила Таню уві сні, мало не задихнулася. З’ївши звичайне яблуко, дівчина пережила несподіваний напад алергії. На щастя, поруч була її двоюрідна сестра, яка викликала швидку допомогу. Дивним у цій ситуації було те, що у Каті ніколи не було алергії на яблука…

А вже за кілька місяців після нічного кошмару Катерина ледь не згоріла заживо. Вона поїхала в гості до батьків і тієї ж ночі там почалася пожежа. Працівники МНС встановили: причиною загоряння стала несправна проводка. Однак Катерина впевнена: її хоче вбити рідна сестра.

Допомогти дівчині погодилися постійні експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси» – таролог Яна Пасинкова та спадкова ясновидиця Олена Курилова. Крім того, дистанційно допомагати Каті вирішила і Ярослава Федорова.

«Я бачу автомобіль, за кермом якого мертвий чоловік. Він включає фари, починає їхати і я бачу, що до його машини прив’язані три трупи. Вони волочаться за цією машиною. Якийсь примарний гонщик…» – розповість після роботи з фотографією Катерини Яна Пасинкова.

Крім того, напередодні розслідування Пасинковій наснився сон, в якому до неї вперше за тривалий час прийшов батько, що 30 років тому загинув у автокатастрофі. Чоловік сказав ясновидиці: «Ти повинна відшукати Яну». Але що це означає? Як із тим, що відбувається, пов’язаний батько екстрасенса?

Під час розслідування ясновидці розкриють низку воістину жахливих фактів… Виявляється, Катя – не єдина дівчина, яка перебувала в небезпеці. За словами екстрасенсів, загроза померти в ДТП була на всій родині.

Чому смертельна небезпека нависла над цілою родиною? Як до цього причетний батько дівчат Віталій? Чи вдасться екстрасенсам визначити особистість примарного гонщика? І чи зможуть вони врятувати сім’ю від неминучої загибелі – дивіться у неділю, 25 лютого, о 19:00 на СТБ.

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