Зима вже скоро закінчиться, але зараз саме час подумати про теплій та затишній верхньому одязі. Адже наближаються сезонні знижки! Мода 2018 знову звернула свою увагу на шуби та дублянки, які останніми роками значно поступалися в популярності пуховикам. Безумовно, такий вид верхнього одягу складно назвати універсальним, але зате він здатний повною мірою підкреслити індивідуальність та стиль своїх власниць. Так що ж обрати: модні шуби чи дублянки? Читайте в нашому матеріалі про те, які моделі будуть актуальними в цьому сезоні, та скоріше робіть свій вибір.

Модні дублянки:

Дублянка-авіатор. Це коротка дублянка зі щільної замшевої шкіри та контрастної овчини. Така модель декорована об’ємним коміром, численними пряжками та ремінцями, застібкою-блискавкою з великими ланками, великими ґудзиками та прихованими кишенями. Вона чудово підійде як для повсякденного, так і для вечірнього образу.

Дублянка-пальто. Ця модель прямого крою найчастіше виглядає дуже акуратно та елегантно, вигідно підкреслюючи переваги фігури. Дублянки-пальто характеризуються приталеним силуетом із застібкою на ґудзики та довгим поясом на талії. Також їй властиві рукав-реглан, англійський комір з хутром та кишені-клапани. Кольорова гама, як правило, доволі стримана.

Дублянка оверсайз. Це об’ємна дублянка ніби знята з чоловічого плеча. Силует цієї моделі прямий та вільний, нагадує трапецію. Лінія плечей – м’яка і заокруглена, з подовженими рукавами та сорочковим коміром. Такі дублянки часто являють собою зручні кокони, пончо або кейпи з легкої овчини.

Дублянка-халат. Цю модель відрізняє відсутність застібки – вона просто фіксується поясом на талії. Не хвилюйтеся, вона не буде розкриватися, якщо фактура якісна. Часто у такої дублянки є капюшон, що дуже зручно та стильно.

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Модні шуби:

Кольорові шуби. Яскраві натуральні та штучні шуби стали хітом модного сезону 2017 – 2018. Найбільш популярні відтінки – рожевий, червоний та жовтий. Довжина і фасон таких шуб можуть варіюватися залежно від ваших уподобань, так само як і їх декор.

Шуби з поясом. Довгі шуби з акцентом на поясі – одні з найпопулярніших моделей в цьому сезоні. Ці шуби найчастіше представлені в класичній кольоровій гамі, оскільки припускають елегантний та стриманий стиль.

Укорочені шуби. Хутряні кожушки хоч і непрактичні, все ж виглядають дуже ефектно, особливо з вечірнім вбранням. У повсякденному житті їх варто комбінувати з водолазками та джинсами скінні. Щодо кольорів, то ви можете обрати будь-який відтінок або навіть принт.

Шуби оверсайз. Це, мабуть, буде найтепліша річ у вашому гардеробі, а до того ж ще й дуже модна! По-перше, буде повітряна подушка, яка зберігає тепло, а по-друге, під низ можна надіти кілька шарів одягу. Комбінувати цю шубу можна як з масивними черевиками, так і з чобітьми-панчохами.

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