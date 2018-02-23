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Телеканал СТБ / Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Телеканал СТБ

По допомогу до Надії Матвєєвої звернувся експерт багатьох проектів на телеканалі СТБ, юрист Михайло Присяжнюк. В планах у Михайла з дружиною Лерою — поїздка до родичів, з якими вони давно не бачилися. А це означає, що юристу потрібно привезти як мінімум десять подарунків, причому унікальних! Але склалося так, що Надія в цей час була у Парижі, тому Михайлові приготувати кулінарні подарунки допоможе Женя Клопотенко.