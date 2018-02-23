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Телеканал СТБ / MELOVIN – «Under the ladder»: поразки, що ведуть до успіху

MELOVIN – «Under the ladder»: поразки, що ведуть до успіху

Телеканал СТБ

MELOVIN підкорив сцену Нацвідбору на Євробачення-2018 піснею «Under the ladder». Судді відзначили високий рівень виступу й ріст MELOVIN як артиста. Від журі конкурсу виконавець отримав 8 балів. Навіть більше, глядачі віддали йому найвищу кількість голосів.

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Image00001Андрій Данилко так прокоментував виступ артиста: «Я згадую виступ минулого року, дивлюся зараз і бачу, що ти дуже виріс. Ти тримав публіку, і це був абсолютно європейський виступ. Нічого зайвого».

Євген Філатов додав: «Відчуваю величезну підтримку залу, бачу, як ви постійно тримаєте цей зв’язок зі своєю аудиторією та фанатами».

Джамала була в захваті від виступу MELOVIN: «Я щаслива, що ти повернувся на цю сцену. Ти виріс як автор, як музикант. Мабуть, для цього й потрібно було, щоб минув рік».

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Сам артист сказав кілька слів про своїх шанувальників: «Ви знаєте, це ті прекрасні люди, якими я живу та дихаю. Це мої батьки, мої фани, мій ангел і моя команда. Вони сильніші й хоробріші від мене в 10 000 разів. Ці люди ліплять мене, керують мною і це у нас взаємно відбувається».

MELOVIN, він же Костянтин Бочаров — український виконавець, музикант і автор. Співак поєднує різні музичні напрямки: поп, електро, соул, фолк і багато інших. У 2015 році MELOVIN став переможцем вокального шоу «Х-Фактор»-6, після чого приступив до роботи над дебютним альбомом. Брав участь у Нацвідборі на конкурс Євробачення-2017 з англомовною піснею «WONDER». Артист посів третє місце, отримавши рекордну кількість глядацьких голосів — понад 60 000.

«Under The Ladder» — пісня про поразки, які через різні події приводять нас до успіху. І на власному прикладі MELOVIN показує, що йому не страшно вдруге спробувати щастя на Національному відборі.

Дивіться виступ MELOVIN на Нацвідборі на Євробачення-2018:

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