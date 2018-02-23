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Телеканал СТБ / LAUD – «Waiting»: цікаві факти про учасника Нацвідбору на Євробачення-2018

LAUD – «Waiting»: цікаві факти про учасника Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Співак LAUD виступив у першому ефірі Нацвідбору на Євробачення-2018 з композицією «Waiting». Виконання припало до душі і вимогливим суддям, і українським глядачам, а артисту вдалося пройти до фіналу. Що ви могли не знати про творчість LAUD? Ми підібрали для вас кілька цікавих фактів в матеріалі!

Дивитися онлайн фінал Нацвідбору на Євробачення-2018

LAUD Евровидение 2018

Манера виконання LAUD, фірмова подача, оригінальний тембр і впевненість на сцені в лічені секунди підкупили членів журі Нацвідбору. Євген Філатов зазначив, що пісня йому сподобалася відразу, ось тільки ближче до кінця композиції реакція «Вау!» змінилася більш стриманим «здорово». Джамала, у якої з LAUD один продюсер на двох, сказала, що полюбила пісню з перших секунд і побажала хлопцеві успіху. Андрій Данилко також залишився під приємним враженням, поділився втішними коментарями на адресу  артиста, але і додав, що ще є над чим попрацювати.

Як LAUD виконав «Waiting» у першому ефірі Нацвідбору на Євробачення-2018 і як виступ коментували члени журі та ведучий – дивіться у відео просто зараз!

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Проект LAUD з’явився на просторах українського шоу-бізнесу не так давно – навесні 2017 року, але сам артист – зовсім не новачок, скоріше, навпаки.

З дитинства Влад Каращук, він же LAUD, почав знайомитися з музикою: з чотирьох років навчався грі на гітарі, а вже з дев’яти брав участь у всіляких вокальних конкурсах. Тут і «Крок до зірок», і «Чорноморські ігри», і «Слов’янський базар», і відбір дитячого Євробачення, і «Дитяча Нова хвиля». До слова, цей факт не дуже порадував Андрія Данилка, він з посмішкою зазначив, що його засмучують діти, які співають, бо член журі хотів би, щоб перемагали всі.

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Молодого артиста можна було почути як соліста кавер-бенду на Kaunas Jazz Festival у Литві.

Цікавий і той факт, що на попередньому Нацвідборі Влад виступав у команді MamaRika бек-вокалістом. Про це артист розповів у одному з нещодавніх інтерв’ю.

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Новим етапом у творчості Влада Каращука стала весна 2017 року. Тоді він отримав пропозицію працювати з продюсером Джамали Ігорем Тарнопольським. Саме ця співпраця подарувала шоу-бізнесу нове ім’я – LAUD. Його дебютний виступ відбувся 12 травня 2017 на сцені Палацу Спорту; це був розігрів на сольному концерті Джамали. Тоді він представив одразу три авторські пісні. Після цього артист випустив перший кліп «У цю ніч», пізніше – «Не залишай».

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Зараз LAUD продовжує працювати з новим матеріалом, а також готується до сольного концерту.

FVV_8510Чи зможе «Waiting» в його виконанні підкорити Україну і чи стане він представником країни на Євробаченні-2018 – дізнаємося незабаром у фіналі Національного відбору, який відбудеться цієї суботи, 24 лютого.

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