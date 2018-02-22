Мода – річ капризна та мінлива. Проте для тих, хто дотримується останніх тенденцій та постійно слідкує за новими трендами, такий характер лише в радість. Бо як відомо, модниці полюбляють змінюватися та поповнювати свої запаси гарними дрібничками. Дивіться, які модні прикраси варто купити взимку 2018.

Досі гадаєте, що нам приготувала зима 2018 у вигляді прикрас? Ставте на масивність і ви не прогадаєте. Королівський мінімалізм залишається у минулому. Відтепер на подіум виходять масивні прикраси та асиметрія. Дизайнери вирішили зробити акцент на деталях, збільшивши їх у розмірах. Так, сережки виростуть до плечей, стануть різними за кольором і фактурою. Незмінними залишаються чокери, які вже тривалий час не покидають шиї відомих модниць.

Сережки

Саме ця прикраса стане найактуальнішою цього сезону. Можна буде забути вдома сумку, не думати про модні шапки 2018, проте не про сережки. Не варто більше перейматися розміром і кольором прикрас. Взимку 2018 можна носити сережки асиметричної форми й навіть з різними зображеннями.

Якщо ви ненароком загубили пару, не хвилюйтесь: ви можете замінити її сережкою з іншого комплекту, яка буде відрізнятися дизайном і розміром. Ці тенденції запропонували такі відомі бренди, як Hellessy, Balenciaga, Elie Saab, Isabel Marant, Maison Margiela, Dolce & Gabbana та інші.

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Браслети

Судячи з останніх модних колекцій, браслети в цьому сезоні також мають кидатися в очі. Актуальними будуть складні конструкції з чималою кількістю каміння та ланцюжків. Багатошаровість стане не лише трендом в одязі, а й у браслетах. Можете сміливо прикрашати ваші зап’ястя кількома браслетами відразу. Максималізм – ось головне правило цього сезону.

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Каблучки

Якщо у вашій скриньці вже давно завалялися непомітні каблучки, сміливо дійставайте їх та одягайте на пальці. Дизайнери заявляють, цього року та наступного буде трендово носити об’ємні персні, всипані камінчиками та неймовірним декором. Крім того, актуально буде носити по кілька каблучок одночасно, можна й на одному пальці. На цьому наполягають такі відомі бренди, як Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Gucci и Jenny Packhman.

Чокери

Не поспішають покидати верхівку моди чокери. Відтепер це не лише молодіжна прикраса. Чокер можуть носити навіть дами елегантного віку й молоді жінки. Обирайте прикрасу з камінням, бусинами, різноманітним декором у вигляді написів та металом. Світовий бренд Dior переконаний, що чокери прикрашають жіночу шийку та роблять її стильною й елегантною.

Взимку 2017–2018 не бійтесь виглядати яскраво та сміливо. Цьогоріч модні брутальні образи з викликом і перчинкою. Тож експериментуйте і не забувайте про максималізм!