«Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»: вийшов другий трейлер до мультику

Проблеми столичних принцес і Хом’як Вінницький, який танцює під хіт MONATIK`a: другий трейлер анімаційного повнометражного фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» ( Animagrad , FILM.UA Group) показав, що ще цікавого готують для глядачів творці стрічки.

Відсьогодні відео є на всіх офіційних ресурсах студії Animagrad і мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», а також на офіційному YouTube-каналі FILM.UA Group.

Цього разу розповідь у трейлері піде від імені Міли (нагадаймо, що у першому трейлері своє бачення історії представив Руслан), яка змальовує тужливі будні принцеси і ділиться своїми мріями про пригоди. Міла ще не знає, що її заповітним бажанням призначено збутися, але зовсім не так, як їй того хотілося.

У першому трейлері вперше прозвучали голоси солістів гурту «Время и Стекло» – Олексія Завгороднього (Позитива) і Наді Дорофєєвої , а також телеведучих Юрія Горбунова та Сергія Притули і лідера гурту «ТНМК» – Олега «Фагота» Михайлюти.

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До виходу другого трейлера стали відомі імена й інших зірок українського шоу-бізнесу, які приєднались до команди проекту: актори «Дизель Студіо» Євген Гашенко, Єгор Крутоголов та Олександр Бережок, телеведуча Маша Єфросиніна, актор дубляжу Євген Малуха, заслужений артист України Микола Боклан, популярний блогер Пупсі Кіра, співорганізатор сімейного фестивалю «Мамаслет» Аревік Арзуманова, а також заслужені майстри спорту України – Василь Вірастюк і Олександр Усик.

«Сьогодні вранці ми перенеслися в часи Київської Русі – озвучував одного з толерантних і прогресивних троєщинських бандитів в українському 3D-мультфільмі «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Як ви гадаєте, чи бувають добрі бандити? Уже навесні відбудеться прем’єра і зможете дізнатися відповідь!» – такими враженнями про процес дубляжу український боксер поділився на своїй сторінці Facebook.

Цього тижня до зіркової команди дубляжу приєднався популярний виконавець і мультиартист MONATIK, який озвучує одного з антагоністів картини – Голову. «Було дуже цікаво спробувати себе в тій ролі, яка є повною протилежністю мене самого. Голова, яку я озвучував, – один з найбільш неймовірних мешканців Чарівної Країни. Старий і буркотливий, схильний до застуд через сидячий спосіб життя, він зовсім не любить живе спілкування, віддаючи перевагу зомбованим або померлим співрозмовникам. Я ж, навпаки, є прихильником активного способу життя і не можу довго всидіти на одному місці. І найважливіше для мене – це живе спілкування з людьми. А нові експерименти завжди є певним викликом, і я з цікавістю підійшов до цього завдання!» – розкрив секрети свого перевтілення відомий український артист.

І хоча у персонажа MONATIK’а в другому трейлері немає реплік, у другій частині відеоролика звучить один з найпопулярніших треків музиканта.



Раніше команда проекту представила своїм майбутнім глядачам великий музичний сюрприз: 14 лютого, у День всіх закоханих, відбулась прем’єра кліпу «До зірок» – головної пісні мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Її виконали солісти гурту «Время и Стекло» Позитив і Надя Дорофєєва, які озвучили головних героїв мультфільму – Руслана і Людмилу. Артисти виконали саундтрек українською мовою, а у відео примірили на себе нові образи.

Прем’єра анімаційного фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» відбудеться 7 березня 2018 року. Стежити за новинами проекту можна на офіційній Facebook-сторінці, в Instagram-акаунті і на сайті мультфільму.

Про фільм. Ця дивовижна історія відбулась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина — донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за вкраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.

Продюсер Єгор Олесов, режисер Олег Маламуж, сценарист Ярослав Войцешек, художник-постановник Крістіан Коскінен.

Довідка. «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» — перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Фільм знаходиться на стадії виробництва, але права на його прокат попередньо продані на більш ніж 30 територій, включно з Китаєм, Південною Кореєю, Францією, Польщею, Болгарією, Німеччиною, а також країнами Близького Сходу, Північної Африки та Латинської Америки. Мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» став переможцем 9-го конкурсного відбору Держкіно, сума державного фінансування складає близько 20% від загального бюджету в 95 млн грн.