Олег Винник разом з шанувальниками готує унікальну концертну програму

Олег Винник – найпривабливіший член журі «Х-фактор»-8 і кумир мільйонів жінок – привітає всіх жінок зі святом весни. 7 і 8 березня в ТРЦ «Термінал» відбудуться святкові концерти під назвою «Про кохання».

Найбільш затребуваний артист країни, що полонив серця мільйонів українців своєю творчістю, голосом і харизмою, привітає жінок зі святом весни, подарує яскраве світломузичне шоу і виконає улюблені хіти своїх слухачів.

Спеціально для цих концертів співак готує унікальну програму, яка частково буде складатися з пісень, обраних його шанувальниками. Організатори надали жінкам можливість скласти трек-лист, який вони хочуть почути в своє свято в живому виконанні улюбленого артиста. Методом голосування на офіційних сторінках Олега Винника в соцмережах було визначено близько десяти композицій. Разом з іншими піснями, які залишаться сюрпризом, вони прозвучать на Льодовій арені ТРЦ «Термінал».

Нагадаємо, в грудні 2017 го Олег Винник став першим артистом, який виступив на цьому концертному майданчику. Спеціально для нього була побудована сцена, на льодовій арені розмістився партер, а разом з трибунами і фан-зоною новоспечений критий стадіон вмістив рекордну для себе кількість глядачів, прийнявши більше 4,5 тисяч чоловік.

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