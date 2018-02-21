Уже завтра, 22 лютого, на телеканалі СТБ вийде 4 випуск проекту «Я соромлюсь свого тіла»-5. Епізод вразить глядачів новими медичними й особистими історіями, а також надихне зовнішніми та внутрішніми перетвореннями пацієнтів. Окрім того, ведучі у прямому сенсі розчинять міфи щодо поширення однієї з найвідоміших хвороб нігтів. А ще – особисто протестують найновітніші презервативи.

На прийом до Катерини Безвершенко завітає Розель Хомутських. Її величезний живіт, що звисає нижче колін і не дає нормально ходити та навіть сидіти, по-справжньому шокує лікарів. У ситуації жінки вихід єдиний – хірургічне втручання.Та чи можна взагалі оперувати таку надскладну пацієнтку?

Своє лікування продовжить Вася Попович. Торік хлопця непокоїли одразу три проблеми – фімоз, поганий зір та викривлені зуби. Якщо з першими двома проблемами лікарі впоралися досить швидко, то, щоб перемогти генетику та виправити прикус, знадобилось цілих півтора року. Чи вдалося їм нарешті змусити хлопця щиро посміхнутися – побачите у 4 випуску «Я соромлюсь свого тіла».

Також глядачам стане відомо, яких результатів досяг ще один торішній пацієнт – Андрій Зюлін із множинними переломами щелепи.

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Крім того, до медичного трейлера по допомогу звернеться 26-річна Юлія Лук’яненко, яка важить 33 кілограми, а до клініки – 17-річний Святослав Кулявий. Після перелому пальця на нозі у хлопця почалося постійне вростання нігтю. Проблема досить поширена, але у випадку Святослова ускладнюється його власною недбалістю. Якими будуть наслідки нехтування простими правилами гігієни?

І, звичайно, експерименти! На одному зі столичних ринків Катерина Безвершенко запропонує покупцям з’ясувати, чи можуть вони на око відрізнити грибок нігтів від інших схожих на нього хвороб.

Тему контрацепції зачепить Валерій Ославський. Лікар завітає на зйомки нового гумористичного шоу «Вечір з Наталею Гаріповою», аби протестувати різні види презервативів. Рідкий, багаторазовий, їстівний, презерватив з ароматом, труси-презерватив – який із них виявиться найнадійнішим, а який поставить під загрозу ваше здоров’я?

Дивіться вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!