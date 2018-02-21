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Телеканал СТБ / Коли Україна переводить годинники на літній час у 2018 році

Коли Україна переводить годинники на літній час у 2018 році

Телеканал СТБ

Скоро на календарі березень і українці перейдуть на літній час. Якого числа слід перевести стрілки годинника вперед в 2018 році та як уникнути стресу від змін – читайте в нашому матеріалі!

В останню неділю березня, в ніч з 25 на 26 число, о 3:00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. У зв’язку з цим встати і лягти спати українцям доведеться раніше звичного часу. Такі зміни нерідко викликають стрес в організму, а для деяких людей перехід на літній час спричиняє негативні наслідки.

Щоб цього уникнути, варто підготуватися заздалегідь і дотримуватися кількох порад.

  • Проводити більше часу на свіжому повітрі та здійснювати піші прогулянки.
  • Лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай.
  • Відмовитися від жирної та важкої їжі, пити більше води. Намагайтеся харчуватися збалансовано і віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам.
  • Не перевантажувати організм. Не беріть додаткову роботу і проводьте більше часу з рідними та близькими.

Почніть підготовку до переходу на літній час 2018 завчасно, і новий режим не викличе у вас жодних складнощів.