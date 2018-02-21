Перед світлим святом Воскресіння Христового християни дотримуються Великого посту. Щороку дати посту змінюються залежно від дати Великодня. В цьому році він випаде на період з 19 лютого по 7 квітня. Докладніше про Великий піст читайте в нашому матеріалі.

2018 року Великдень святкуватимуть 8 квітня, а Великий піст починається 19 лютого і триває до 7 квітня. У цей період люди очищаються не тільки фізично, а й духовно: намагаються не лаятися, не обговорювати одне одного, а також вести скромний спосіб життя в їжі, в одязі та стосунках.

Що не можна їсти?

Під час Великого посту необхідно виключити:

м’ясо;

рибу (але є окремі дні, коли можна вживати);

молочні продукти;

здобну випічку;

алкоголь.

Що можна їсти?

Фрукти та овочі. Основа вашого харчування на період Великого посту – це варені і тушковані овочі. Ваші страви можна урізноманітнити морквою, буряком, капустою і картоплею. Також не заборонено вживати яблука, банани, цитрусові та всі сезонні фрукти.

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Білок. М’ясо, яйця і молочні продукти містять велику кількість білка. Для того, щоб ваш організм не відчував брак білка, слід вживати арахіс, сочевицю, а також бобові продукти.

Каші. Якщо ви звикли їсти кашу на молоці і з маслом, то на час посту доведеться про це забути. У раціон слід включити всі види круп, але варити виключно на воді.

Що ще можна робити?

Час Великого посту краще розцінювати як позитив, а не негатив. Піст складається не з того, в чому себе обмежуємо (не їсти м’яса, не дивитися телевізор, не ходити на вечірки тощо), а з того, на що витрачаємо час та зусилля. Усі обмеження можуть бути цінними не самі по собі, а як засоби для нашого духовного зростання. Аскетичні зусилля відкривають нам свободу. Головне ж у духовному житті — це робити усім добро та любити людей. Жити не заради себе, а для інших. Можна знайти багато корисних справ, які цілком у наших силах: зібрати речі для дитячого будинку, зробити щось по дому, приготувати вечерю батькам, розібрати завали у коморі, просто проводити щовечора півгодини зі своїми дітьми. Насправді це нескладні речі, проте дуже важливі для нашого духовного життя.

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