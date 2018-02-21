Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2018 LAUD поділився з stb.ua своїми думками про конкурентів і розповів про підготовку до фінального етапу пісенного конкурсу. Докладніше про це ви можете дізнатися з нашого матеріалу.

Співак LAUD, який у першому півфіналі Нацвідбору набрав найвищий бал та потрапив у фінал, прийшов на другий етап пісенного конкурсу, аби подивитися на виступи своїх колег і за сумісництвом суперників.

«Я прийшов сьогодні, аби подивитися на всіх і водночас взяти участь у жеребкуванні для фіналу», — сказав співак.

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За словами виконавця, у другому півфіналі йому найбільше сподобався гурт KADNAY.

«Мені здається, вони (KADNAY. — Прим. ред.) поза конкуренцією сьогодні», — зазначив LAUD.

Також для себе співак відзначив виступи MELOVIN та гурту Yurcash. Проте, на його думку, конкурсна пісня Yurcash, хоч і унікальна, але не дотягує до рівня Євробачення.

Наостанок LAUD зазначив, що зараз він активно готується до фіналу та удосконалює свій номер.

«Вражатимемо насамперед вокалом і музичною частиною, а також самою піснею», — підсумував співак.

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