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Телеканал СТБ / Телеканал СТБ увійшов до фіналу міжнародного Нью-Йоркського телефестивалю

Телеканал СТБ увійшов до фіналу міжнародного Нью-Йоркського телефестивалю

Телеканал СТБ

СТБ – єдиний з українських телеканалів – увійшов до фіналу масштабного міжнародного фестивалю у сфері телебачення і кіно «New York Festivals World’s Best TV & Films». У номінації «Кримінальна драма» за найвищі нагороди вперше змагатиметься проект «Слідство ведуть екстрасенси» з випуском «СМС від небіжчиці».

«New York Festivals World’s Best TV & Films» («Нью-Йоркський фестиваль найкращого світового ТБ і кіно») – один із найбільш статусних фестивалів у сфері кіно і телебачення з 50-річною історією. Цього року в рамках конкурсу представлені десятки тисяч робіт зі 166 країн світу. Вони оцінюються в онлайн-режимі групою досвідчених експертів, відзначених галузевими нагородами (їх понад 200 осіб). Серед виробників, які беруть участь у фестивалі, – визнані лідери світової теле- і кіноіндустрії: CNN, ABS-CBN, BBC Worldwide, Discovery, NETFLIX, HBO.

У номінації «Кримінальна драма» за найвищі нагороди фестивалю (золота, срібна і бронзова медалі) змагатиметься один із випусків проекту «Слідство ведуть екстрасенси» «СМС від небіжчиці», який вийшов в ефірі СТБ 5.02.2017. Програма вже є фіналістом фестивалю в жанрі «Кримінальна драма» і отримає відповідний сертифікат.

«СМС від небіжчиці» дуже потужний за драматургією епізод. Історія починається із самогубства красивої та успішної дівчини. До нас по допомогу звернулися її батьки, щоб дізнатися, що сталося з їхньою донькою насправді. Ніхто з близьких не міг збагнути, чому благополучна в усіх сенсах дівчина, випускниця Сорбонни, вирішила звести рахунки з життям. Коли наша команда разом з експертами та екстрасенсами взялася за справу, ми були шоковані: подібних смертей молодих жінок було декілька! Як виявилося, всі жертви жили з одним молодим чоловіком, відомим столичним фітнес-тренером. Під час розслідування ми знайшли дівчину, якій вдалося вижити, і записали з нею ексклюзивне інтерв’ю. Нам не вірилося, що все це відбувається в реальному житті, а не в кіно», – розповідає Юлія Федець, директор ТО, що створює проект «Слідство ведуть екстрасенси».Следствие ведут экстрасенсыФіналістами 2018 року в жанрі кримінальної драми стали 8 країн-учасниць – Австралія, Китай, Японія, Нова Зеландія, Іспанія, Тайвань, Уельс і Україна.

«Бути серед професіоналів кіно- і телеіндустрії, які виробляють контент найвищої якості, для нас дуже почесно. Вихід у фінал міжнародного фестивалю такого серйозного рівня свідчить про те, що СТБ не поступається лідерам світового ринку за креативом і роботою з такими складними жанрами, як драма і детектив. Висока оцінка нашої роботи понад 200 найкращими фахівцями з усього світу це величезне досягнення телеканалу і велика честь для всієї нашої команди», – додала Юлія Федець.

Переможцями попередніх років у номінації «Кримінальна драма» є:

  • 2014 р. – телесеріал «Гострі козирки» (Великобританія) – Гран-Прі;
  • 2016 р. – телесеріал «Метод» (Росія) – золота медаль.

Переможці минулих років від України:

  • 2011 і 2016 рр. – візуальні ефекти;
  • 2016 р. – телефільм «Битва за Севастополь»;
  • 2016 р. – д/ф «Аеропорт».

Церемонія нагородження відбудеться на щорічній виставці Національної Асоціації Телерадіомовників (NAB Show) у Лас-Вегасі 10 квітня 2018 року. Цьогоріч програма надасть кожному учаснику можливість спілкування з найбільш креативними представниками теле- і кіноіндустрії.

Дивитися програму «СМС від небіжчиці»