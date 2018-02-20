17 лютого відбувся другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018. Дев’ятеро учасників конкурсу показали свої пісенні шоу, аби довести, що саме вони гідні бути у фіналі. Що залишилося за кадром другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 — читайте в нашому матеріалі.

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Як і в першому півфіналі, так і у другому, емоції конкурсантів не вщухали: вони помітно нервували, хоч і трималися гідно та професійно.

Першою виступила INGRET зі своєю піснею «Save my planet». Шоу, яке представила дівчина, не особливо вразило журі. Найбільше їм не сподобалося, що виконавиця, яка має досить сильний голос, у пісні перейшла на реп. За лаштунками співачка зізналася, що надто хвилювалася, проте не дуже переймається через критику, яка пролунала від членів журі.

«Розумієте, вони моє життя не змінять. У кожного є своя думка. Наприклад, я можу сказати, що мені подобається ваша сіра кофта, можу сказати, що не подобається. Але це не змусить вас припинити її носити», — прокоментувала артистка.

Під другим номером виступив MELOVIN, який виконав композицію «Under the ladder». Публіка бурхливими оплесками зустріла його виступ. Ведучий шоу Сергій Притула порівняв співака з Олегом Винником. Мовляв, обидва користуються чималою популярністю, особливо серед прекрасної половини людства. За словами самого виконавця, не потрібно порівнювати артистів між собою, адже кожен талановитий по-своєму. Тим не менш, шанувальникам завжи видніше, підкреслив співак.

«Мені іноді здається, що ці люди набагато сильніші, аніж я. Якоюсь мірою, я вважаю, що вони роблять мене сильною людиною. І якщо б вони мене таким не робили, я б тут не був, я б не виступав», — сказав про своїх фанів MELOVIN.

Проте не лише прихильники творчості співака оцінили його виступ, а й журі. Завдяки цьому MELOVIN потрапив до фіналу.

Третьою виступила JULINOZA. Дівчина грала на клавішах, виконуючи філософську пісню «Hto ya?». Проте глибину, яку хотіла донести співачка, не оцінили ані судді, ані глядачі. В результаті вона зайняла передостанню сходинку в голосуванні.

З четвертим номером на сцену вийшла TAYANNA з піснею про нещасливе кохання «Леля». Члени журі не дуже критикували співачку, навпаки, зазначили, що, на відміну від минулого Нацвідбору, виконавиця зробили правильні висновки та зросла професійно. За словами Євгена Філатова, TAYANNA забракло лише експерименту, з чим виконавиця не погодилася.

«Критика завжди потрібна, але я вважаю, що ми вже проекспериментували. Тому що ми зробили таке неоретро. Ми переробили українську народну музику, і ця пісня була написана за мотивами коломийок чернівецьких і Західної України», — прокоментувала TAYANNA.

Та попри незначні зауваження, співачка все ж пройшла до фіналу.

П’ятим виступив гурт KADNAY з треком «Beat of the universe». Хлопці здивували журі своїм виступом у хорошому сенсі та отримали виключно позитивні відгуки. Оцінили роботу музикантів і глядачі, завдяки яким гурт зайняв третє місце у другому півфіналі, що відкрило їм дорогу до фіналу.

Під номером 6 на сцену вийшов гурт Yurcash, який виконав рок-оперу «Stop killing love». Музиканти були одягнуті у довгі сорочки з мішкуватими кардиганами, які нагадували біблейські часи. Пісня звучала у кількох переходах: від повільного темпу до швидкого. Думки членів журі щодо цього виступу розділилися. Зокрема, Джамала та Філатов оцінили виконання гурту в 3 бали, а Данилко — в 5. На його думку, Yurcash розвивається, його виступ був досить яскравим, проте він не певен, що у Європі готові до такого шоу.

Сьомим піднявся на сцену гурт Mountain Breeze. Хлопці запалили залу своїм виступом, однак до фіналу не дійшли. На думку журі, їм забракло досвіду, проте за такими молодими талановитими артистами — майбутнє, підкреслили суді.

Передостанньою виступила ILLARIA. Співачка була одягнута в ніжно-молочну сукну з незвичною короною на голові у вигляді переплетеного золотистого гілля. Дівчина посіла 5 сходинку та вже вдруге не потрапила до фіналу (минулого року співачка вже пробувала свої сили у Нацвідборі).

Закрили другий півфінал артисти гурту DILEMMA з веселою піснею «На паті». Як і обцяли музиканти, на сцені вони влаштували справжнісінький двіж, однак бажаної перемоги це їм не принесло: журі оцінило їхній виступ в 1 бал, глядачі — у 2. Притула порівняв хлопців із гуртом 90-х «Иванушки International». Проте артисти не сильно засмутилися. За лаштунками музиканти сказали, що вважають свій виступ гідним, і цьому підтвердження — 2 млн переглядів їхнього кліпу «На паті» на YouTube.

Переможці другого півфіналу MELOVIN, KADNAY та TAYANNA зустрінуться 24 лютого у фіналі з переможцями першого етапу Нацвідбору — The Erised, LAUD та VILNA, — аби позмагатися за можливість поїхати до Лісабона за першим місцем для України.

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