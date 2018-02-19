У кожного імені є своя історія і таємниця. Багато святих здійснили надзвичайні подвиги, щоб люди змогли з гордістю носити їхні імена. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся деякі факти з життя святих, ім’я одного з яких ви, можливо, носите. Читайте список іменин в період з 19 по 25 лютого

19 лютого

Євген

Євген Севастійський відомий своїми заслугами в християнстві. Його було піддано Великому гонінню разом із Оксентієм, Мардарієм і Орестом. Коли Євген побачив, як страждає його друг Єврастій, він набрався сміливості і терпіння та відмовився коритися римській владі. Через те, що він відкрито заявив про свою віру, був страчений. Євгену Севастійському моляться за поблажливість Святого Духа, зміцнення віри, уміння правильно побачити ситуацію, а також про допомогу в бідах, спокусах, скорботі, бідності.

20 лютого

Петро

Апостол Петро, ​​якого спочатку звали Симоном, був сином рибалки Іони з Віфсаїди Галілейської і братом апостола Андрія Первозванного, який і привів його до Христа. Його покликав із собою Спаситель, коли він ловив рибу на Генісаретському озері. Як не дивно, але він завжди висловлював особливу відданість і рішучість, за що і був удостоєний особливого наближення до Господа разом із апостолами Яковом та Іваном Богословом. Апостол Петро дуже сильний і душевно загартований. Він один із перших, хто визнав Ісуса Христа Месією. Своє зречення від Господа напередодні Його розп’яття апостол Петро омив гіркими сльозами каяття. Хоча пройшло багато часу, але він все-таки відновив його в апостольській гідності.

21 лютого

Андрій

Одного з відомих мучеників звуть Андрій Первозванний. Він один з перших, хто пішов за Христом. За ним послідував брат – апостол Петро. Андрій Первозванний відразу ж вирішив слідувати за Христом, ставши Його учнем. Весь час апостол проводив зі Спасителем як в служіннях, так і в проповідях. Після того, як Господь помер хресною смертю, Андрій з’явився на Оливковій горі. Також він один із перших, хто охрестив Україну: пройшов шлях від Чорного моря на північ вздовж Дніпра, встановивши тут хрест.

22 лютого

Валентина

Свята Валентина померла мученицькою смертю від Фірміліана. Вона була цнотливою дівчиною, і її тілесна та душевна краса гармонійно поєднувалися. За звинуваченням у зневазі язичницьких богів свята Валентина була приведена на суд до Фірміліана, і той наказав їй принести жертву ідолам. З цією метою її повели в язичницький храм, що стояв неподалік від судилища. Але коли Свята була приведена в храм, то замість того, щоб принести жертву ідолам, вона сміливо кинула в жертовник камінь і повернулася до палаючого на ньому вогню спиною. Тоді Фірміліан оскаженів і повелів нещадно бити нещасну, а потім засудив її до усічення мечем.

23 лютого

Галина

Всім відома свята мучениця Галина народилася в Коринфі на початку III століття. Свята Галина зустріла праведного старця Кіндрата, який повернув її в віру у Христа. Під час гоніння на християн за наказом нечестивого імператора Декія віруючих стали піддавати мукам. Пізніше в Коринф прибув воєначальник Іасон, який схопив Кіндрата разом з його учнями, серед яких була і праведна Галина, і кинув їх до в’язниці. Катування не принесли бажаного результату, і в’язнів кинули на поживу диким звірам, але ті не чіпали мучеників. Однак це не зупинило гонителів. Праведників прив’язали за ноги до колісниць і поволокли по місту, а натовп кидав у них каміння. Перших із мучеників виволокли за місто, щоб стратити. Їх засудили до усічення мечем. На місці страти святі попросили собі трохи часу для молитви, а потім один за одним почали підходити до ката, схиляючи голову перед занесеним над ними мечем.

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24 лютого

Георгій

Святий великомученик Георгій Побідоносець, родом з Каппадокії, виріс в глибоко віруючій християнській сім’ї. Його батько прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгій був ще дитиною. Мати, яка володіла маєтками в Палестині, переселилася з сином на батьківщину і виховувала його в суворому благочесті. Вступивши на службу в римське військо, святий Георгій був помічений імператором Діоклетіаном і прийнятий в його варту зі званням комита — одного зі старших воєначальників. Подвиги і чудеса великомученика Георгія множили число християн, тому Діоклетіан вирішив зробити останню спробу та змусити святого принести жертви ідолам. Почали готувати судилище при капищі Аполлона. В останню ніч святий мученик старанно молився, а коли задрімав, побачив самого Господа, який підняв його своєю рукою, обійняв і поцілував. Спаситель поклав на главу великомученика вінець і сказав: “Не бійся, але дерзай і сподобишся царювати зі Мною”. На ранок в судилищі імператор запропонував святому Георгію нове випробування – він пропонував йому стати своїм співправителем. Святий мученик з удаваною готовністю відповів, що імператору з самого початку треба було не мучити його, а надати подібну милість, і при цьому висловив бажання негайно йти в капище Аполлона.

25 лютого

Анна

Народилася в Римі від побожних батьків, які виховали її в християнській вірі. Якось свята діва воскресила своєю молитвою померлого, який став прославляти Бога. І від цього 160 осіб увірували в Христа, хрестилися, а через деякий час язичники відсікли їм і воскреслому юнакові голови. Тоді свята мучениця Анна була віддана жорстоким мукам, після яких їй вставили в гортань меч, від чого вона і віддала свій дух Господу. Молячись біля труни Анни, від рук язичників постраждала її ровесниця Емерентіана, яку поховали поблизу святої. Через багато років дочка Костянтина Великого Констанція зцілилася від тяжкої хвороби на гробі мучениці, звівши в подяку на місці її поховання церкву в ім’я святої, а потім побудувала також жіночий монастир.

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