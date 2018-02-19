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Телеканал СТБ / Православна Пасха 2018: дата святкування в Україні

Православна Пасха 2018: дата святкування в Україні

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Великдень — найсвітліше і найдобріше релігійне свято. У 2018 році цей день випадає на 8 квітня. Докладніше про свято, яке збирає рідних і близьких разом, а також про його традиції читайте в нашому матеріалі.  

Великдень — це один із найвеличніших християнських свят у році. Цього року він припадає на 8 квітня. Відповідно державний вихідний переноситься на 9 квітня, понеділок. Тож українці відпочиватмуть три дні підряд: із суботи (7 квітня) до понеділка (9 квітня) включно. 

Головні страви

Фарбовані курячі яйця і паски — одні з головних елементів пасхальної трапези в Україні. Вони символізують відродження життя. Паска — символ торжества християн і близькості зі Спасителем. Тож у цей день  на стіл ставлять і сирну паску. За традицією вона приправлена курагою, родзинками і цукатами. А подається у формі піраміди, прикрашеної буквами «ХВ», які розшифровуються як «Христос Воскрес». Така форма паски нагадує про Гроб Господній.  

Вихідні

Цього року православний Великдень святкуватимуть 8 квітня. За офіційними даними, вихідним буде лише один день — понеділок. Але свято триватиме протягом 40 днів. У цей час всі один одного повинні вітати «Христос Воскрес», а у відповідь говорити «Воістину Воскрес!».

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Традиції

Ще з давніх часів підготовка до Великодня була дуже тривалою. Близько двох місяців люди дотримувалися посту і, оскільки він вважався одним із найсуворіших у році, намагалися не порушувати його. Цього року Великий піст починається з 19 лютого.  

У ніч Христового Воскресіння у церквах і соборах проводиться нічна літургія.  Священик читає святу молитву і в кінці служби виходить з усіма людьми на вулицю.  Зазвичай священик обходить з прихожанами три рази навколо церкви і кропить їх святою водицею. Тоді як інші люди стоять зі своїми кошиками, наповненими різними продуктами — від писанок до м’яса, — в очікуванні освячення.  

За традицією, відразу ж після цього дійства всі члени сім’ї повинні поснідати освяченою паскою та крашанками. І тільки після цього рекомендовано їсти м’ясні та рибні делікатеси.  

Великодні прикмети

Великий день сповнений також цікавих прикмет:

  • Хто з сусідів найпершим повернеться з великодньої служби, той буде найщасливішим.
  • Якщо бажаєш собі багатства, опусти у воду до яйця золоті та срібні прикраси і монети.  
  • Якщо незаміжня дівчина дуже хоче заміж, їй під час святкової утрені потрібно тихенько прошепотіти: «Воскресіння Христове! Пришли мені жениха холостого!»
  • З давніх-давен прийнято на Великдень виходити з дому з яйцем і, зустрічаючись зі знайомими, боротися крашанками. Чия після удару залишиться цілою, той весь рік буде здоровим і щасливим.  
  • І головне вірування: на Великдень Бог чує всі наші молитви і допомагає здійснювати бажання! Побажаємо ж собі і близьким миру, здоров’я і любові!

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