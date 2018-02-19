«Наречена для тата»: зіркові гості у випуску 4!

Випуск 4 «Наречена для тата» від 20.02.2018 приготував для глядачів багато сюрпризів. Чи готова Таня прийняти сільське життя? Чого Юлія вимагає від Михайла? І як Люда спробує змінити життя Павла та Даші? Всі подробиці розкриє 4 випуск!

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Пари продовжують налагоджувати взаємини та вчитися бути одне з одним. У всіх це виходить по-різному. Чи готовий кожен з учасників йти на компроміси? Про це в четвертому випуску.

Таня вирішила серйозно поговорити з Юрою про їхнє подальше спільне життя. Дівчина розповіла, на які поступки готова йти, і що хоче отримати. Для Юри така відверта розмова стала несподіванкою. Чи готовий він зробити крок назустріч Тані?

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У минулому випуску «Наречена для тата» Павло сказав Людмилі, що Даші не вистачає жіночого виховання. Він хотів би, щоб дівчинка трохи змінилася. Люда вирішила не відкладати це прохання та негайно приступити до її виконання. Що з цього вийшло, а також, який сюрприз дівчина підготувала для сім’ї Ткаченків, розповість 4 випуск!

Юля ненавмисно поставить Михайла в незручне становище. У пари трапиться конфлікт, свідком якого стане Зоя. Чим наречена образить Михайла, дізнаєтеся вже у вівторок, 20.02.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ.

А також сюрприз — зіркові гості у випуску 4 «Наречена для тата»!

Дивіться випуск 4 «Наречена для тата» 20.02.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ!