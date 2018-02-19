Замикає шістку фіналістів Костянтин Бочаров, він же MELOVIN. Як і багато інших учасників, MELOVIN вже вдруге підкорює сцену Нацвідбору на Євробачення-2018. Судді відзначили професійний ріст артиста та якість його виступу. Як це було, читайте в матеріалі!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Результати голосування другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018

MELOVIN підкорив сцену Нацвідбору на Євробачення-2018 піснею «Under the ladder». Судді відзначили високий рівень виступу й ріст MELOVIN як артиста. Від журі конкурсу виконавець отримав 8 балів. Навіть більше, глядачі віддали йому найвищу кількість голосів.

Андрій Данилко так прокоментував виступ артиста: «Я згадую виступ минулого року, дивлюся зараз, й бачу, що ти дуже виріс. Ти тримав публіку, і це був абсолютно європейський виступ. Нічого зайвого».

Євген Філатов додав: «Відчуваю величезну підтримку залу, бачу, як ви постійно тримайте цей зв’язок зі своєю аудиторією та фанатами».

Джамала була в захваті від виступу MELOVIN: «Я щаслива, що ти повернувся на цю сцену. Ти виріс як автор, як музикант. Мабуть, для цього й потрібно було, щоб минув рік».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що відомо про фіналістів відбору на Євробачення-2018

Сам артист сказав кілька слів про своїх шанувальників: «Ви знаєте, це ті прекрасні люди, якими я живу та дихаю. Це мої батьки, мої фани, мій ангел і моя команда. Вони сильніші й хоробріші від мене в 10 000 разів. Ці люди ліплять мене, керують мною і це у нас взаємно відбувається».

MELOVIN, він же Костянтин Бочаров — український виконавець, музикант і автор. Співак з’єднує різні музичні напрямки: поп, електро, соул, фолк і багато інших. У 2015 році MELOVIN став переможцем вокального шоу «Х-Фактор»-6, після чого приступив до роботи над дебютним альбомом. Брав участь в Нацвідборі на конкурс «Євробачення-2017» з англомовною піснею «WONDER». Артист посів третє місце, отримавши рекордну кількість глядацьких голосів — понад 60 000.

«Under The Ladder» — пісня про поразки, які через різні події приводять нас до успіху. І на власному прикладі MELOVIN показує, що йому не страшно вдруге спробувати щастя на Національному відборі, адже попереду його однозначно чекає успіх!

Дивіться виступ MELOVIN на Нацвідборі на Євробачення-2018:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У якому порядку виступатимуть фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2018