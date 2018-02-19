Цієї суботи, 17 лютого, остаточно визначилася шістка фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2018. Журналісти сайту stb.ua поспілкувалися з гостями другого півфіналу і дізналися, які виконавці запам’яталися їм найбільше. Про свої враження від виступів учасників розповіла лікар проекту «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гінеколог Людмила Шупенюк.

Ведуча найбільшого медичного проекту в Україні відвідала другий півфінал Нацвідбору разом зі своїм чоловіком – психологом Орестом Шупенюком.

«Насправді я давно не була на таких заходах і отримала шалене задоволення, – поділилася Людмила. – Ви знаєте, я займаюся лікуванням тіла, а сьогодні це було лікування душі. Тому що це є той заряд, те наповнення, яке може отримати зі сцени кожна людина».

Також лікар «Я соромлюсь свого тіла» виділила конкурсантів, які сподобалися їй найбільше:

«Звичайно, зачепила ILLARIA. У нас душа українська, тому не відреагувати на її спів просто неможливо. Плюс видно, що вона сама людина світла, яскрава і цікава. Приємно на неї дивитися. Сподобалась і співачка TAYANNA».

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Похвалив проект TAYANNA і Орест Шупенюк: «TAYANNA – це голос, артистизм, блискуча подача, жіночність…»

Наостанок подружжя зазначило, що не було виконавців, виступи яких не чіпляли б їх тією чи іншою мірою. Крім того, вони залишилися задоволені роботою членів журі, а також ведучого Сергія Притули.

Більше про враження Людмили та Ореста Шупенюк дізнаєтеся з відео:

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА: Перший.

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