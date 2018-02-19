Євробачення-2018: ALEKSEEV представлятиме Білорусь на конкурсі

Український співак ALEKSEEV став офіційним представником Білорусі на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018.



ALEKSEEV з піснею «Forever» переміг у суботу в фіналі білоруського нацвідбору, участь у якому взяли 10 конкурсантів: 1. Adagio; 2. ALEKSEEV; 3. Shuma; 4. Napoli; 5. Анастасія Малашкевич; 6. Гюнеш; 7. Радиоволна; 8. Alen Hit; 9. Lexy Weaver; 10. Кирило Гуд.

Киянин став абсолютним лідером глядацького голосування – 5 тис. 184 голоси, або 12 балів. Журі також оцінило виступ артиста у 12 балів.



Раніше ALEKSEEV планував брати участь у відборі на Євробачення від України, однак пізніше відкликав свою заявку. Причини такого рішення представники артиста коментувати відмовилися.

Також в суботу в Києві визначилася шістка фіналістів національного відбору на право представляти Україну на Євробаченні-2018.