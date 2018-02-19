Відомий продюсер і член журі Нацвідбору на Євробачення-2018 Євген Філатов у своєму блозі прокоментував другий півфінал, який відбувся у суботу. Детальніше його думку про виступи учасників читайте в нашому матеріалі.

Євген Філатов відзначив, що всі переможці другого півфіналу – люди, які вже не вперше потрапили на сцену Нацвідбору. «Досвід, який вже отримали ці артисти, і робота над помилками, яку вони провели, помітний неозброєним оком», – написав композитор.

Так, за його словами, MÉLOVIN, який в минулому році отримав низький бал від журі та високий – від глядачів, цього разу показав відмінний номер. «Під час виступу MÉLOVIN склалося враження, що це – абсолютно безстрашний юнак, який вже дуже впевнено почувається на сцені під час телеефірів та конкурсів. Номер, який він показав, був зроблений з урахуванням усіх критеріїв для такого роду конкурсів – формат пісні, а також загравання в приспівній частині за допомогою складів, що запам’ятовуються. По-моєму, артист просто блискуче впорався зі своїм завданням», – пише Філатов.

TAYANNA, за його словами, на противагу минулорічній сумній пісні англійською мовою представила досить веселу пісню українською, і хоча тепер журі рекомендувало їй все-таки спробувати англійський варіант тексту, «робота була проведена, і результат очевидний».

А виступ гурту KADNAY композитор назвав висококласним шоу, «яке нагадало трейлер до повнометражного блокбастеру, де все нагнітається, де тобі не дають нудьгувати, де постійно щось відбувається: хореографія, музика, танці».

JULINOZA – це справжня жива музика в широкому спектрі

«А ось рішення деяких виконавців – йти на конкурс з принципово своєю творчістю – я б відніс до головних і найбільш критичним помилок Нацвідбору. Не думаючи про якийсь стилістичний регламент, досвід минулих років і про звучання Євробачення в цілому, отримати високий бал неможливо. Це ми побачили на прикладі таких груп як, наприклад, The Вйо і Yurcash», – прокоментував Євген Філатов.

Водночас член журі Нацвідбору відзначив виступ JULINOZA. «Якби вчора я був телеглядачем і у мене була можливість відправити SMS за свого фаворита, я б відправив його за JULINOZA. У мене не було жодних коментарів до її музичного твору, тому що піснею я, на жаль чи на щастя, назвати це не можу. Це саме той прецедент, коли людина йде на конкурс зі своєю творчістю і зі своїм баченням, яке може відрізнятися від думки суддів, які досить прагматично обирають композицію. Але це моя особиста симпатія і це більше ніж конкурсна пісня», – написав композитор.

За результатами Нацвідбору в фінал пробилася шістка конкурсантів: MELOVIN, група KADNAY, TAYANNA, LAUD, VILNA і група The Erised. Фінальна битва за право представляти Україну на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Телеканал СТБ транслюватиме фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 онлайн.