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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: дружина підозрює коханого у зраді з чоловіком

«Давай поговоримо про секс»-4: дружина підозрює коханого у зраді з чоловіком

Телеканал СТБ

Вже завтра, 20 лютого, глядачі телеканалу СТБ познайомляться з героями шоу «Давай поговоримо про секс»-4 – Наталією і Володимиром. Дружина підозрює коханого у зраді з… чоловіком, адже Володимир активно листується з хлопцями на гей-сайтах. Експерти шоу допоможуть розібратися, невже герой поміняв орієнтацію через 10 років шлюбу, а також розкажуть, як розпізнати бісексуальність партнера.

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У студії шоу «Давай поговоримо про секс»-4 у випуску «У ліжку з бісексуалом» з’явиться подружжя – Наталя і Володимир. Останнім часом героїня перестала відчувати себе коханою жінкою. Чоловік регулярно затримується на роботі до пізньої ночі та на думку дружини, щось від неї приховує. А інтимне життя пари стало механічним та нерегулярним, причому Володимир почав віддавати перевагу анальному сексу замість традиційного.

Жінка вирішила провести власне розслідування і виявила, що її благовірний веде інтимне листування в інтернеті не тільки з жінками, а і з чоловіками на гей-сайтах! Володимир запевняє дружину, що це не більше ніж цікаве для нього спілкування і зрад ніколи не було, але Наталя сумнівається в правдивості слів чоловіка.

Навіщо Володимир зареєструвався на гей-сайтах? Чи справді він приховує від дружини свою нетрадиційну орієнтацію? І чи готова буде Наталя до тієї правди, яку так хоче дізнатися? Які пристрасті в сексі можуть свідчити про нетрадиційну орієнтацію вашого партнера?

А також дізнайтеся з перших вуст, по які послуги звертаються одружені українські чоловіки до повій-транссексуалів?

Більш того, Діма Коляденко розповість, чому він підозрював свою екс-дружину в бісексуальності.

І не пропустіть наш шокуючий експеримент, результати якого покажуть, скільки алкоголю треба випити чоловікові, щоб змінити орієнтацію?

Дивіться випуск 4 «У ліжку з бісексуалом» шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже завтра о 24:00!