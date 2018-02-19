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Телеканал СТБ / Четверта річниця Євромайдану: «Вікна-новини» покажуть спецпроект «Україна – це Європа»

Четверта річниця Євромайдану: «Вікна-новини» покажуть спецпроект «Україна – це Європа»

Телеканал СТБ

19 лютого у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує п’ятисерійний спецпроект «Україна – це Європа» кореспондента Мирослава Отковича. Цикл сюжетів присвячений четвертій річниці Революції Гідності. В його основі – історії простих людей, які приходили або навіть приїжджали на Майдан з інших країн з метою побудувати Європу в Україні.

Україна – це Європа

«Україна – це Європа» – саме з цим гаслом повстали мільйони українців чотири роки тому. А сьогодні тисячі з них виїхали за кордон у пошуках кращого життя. Але є серед них і ті, які повертаються назад, адже розуміють: Євромайдан потрібно починати з себе. Новий спецпроект програми «Вікна-новини» – це нагадування про те, що українці і тут, і за кордоном прагнуть, щоб головне гасло Євромайдану таки стало дійсністю.

Україна – це Європа

«Наш серіал про людей. Про наші з вами цінності і про те, чи можна любити свою країну на відстані. Мої герої – це пасіонарії, яким, на жаль, не завжди вистачає місця в Україні. Вони не знайомі між собою, але їх усіх поєднують цінності Майдану: бажання жити гідно, чесно і не кривити душею. Кричати «зрада» чи «перемога» – це не для них. Вони виступають за жорсткий контроль влади у сфері проведення реформ, водночас погоджуються, що на їх реалізацію потрібний час», – розповідає автор спецпроекту Мирослав Откович.

Україна – це Європа

Телеглядачі побачать історії п’яти героїв програми, для яких європейський вибір – не просто слова. Серед них:

  1. Медики Юрій і Зіна, які під час Революції Гідності працювали в Київському інституті серця. Вони вірили в ідеали Майдану, а також швидкі та кардинальні зміни в країні. Але не дочекалися їх, тому іммігрували до Португалії.
  2. Юрій – простий чоловік з Львівщини, який давним-давно переїхав на заробітки в Італію. Він перевіз туди дітей і вже там став дідусем. Після грудневого побиття

студентів зірвався і прилетів назад в Україну. На Майдані пробув недовго, але зрозумів, що йому не байдуже, яке майбутнє чекає на його батьківщину. Він став волонтером. Постійно передає з Риму до України допомогу для учасників АТО. Але, навіть допомагаючи, він відчуває себе самотнім.

  1. Максим – київський аналітик. Був офісним революціонером. На Майдан приїжджав після роботи. Він думав, що Європа в Україні настане досить швидко. Однак через два роки після революції так і не відчув ніяких змін. Має маленьку доньку, тому вирішив іммігрувати, аби подбати про її майбутнє. Виїхав з родиною до Польщі. Тепер він працює там фінансовим аналітиком і все ж думає про повернення в Україну.
  2. Ігор – військовий медик у відставці. Був миротворцем у багатьох країнах. На час Майдану працював у Росії на газонафтових родовищах. Як все почалося – кинув роботу і повернувся до України. Подався на Схід військовим медиком. Зараз Ігор місцевий депутат.
  3. Роман і Юлія ​​будували своє майбутнє в Канаді та США, а з початком Євромайдану стали його активними учасниками. Зрештою залишилися в Україні. Стали батьками і тепер тут будують свою Європу для своєї дитини.

Україна – це Європа

Дивіться спецпроект «Україна це Європа» з 19 по 23 лютого у програмі «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Відеоанонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=G364VgMjspE