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Телеканал СТБ / Yurcash: На Євробаченні всі свої!

Yurcash: На Євробаченні всі свої!

Телеканал СТБ

Гурт «Yurcash» став учасником другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018. У перерві між виступами й оголошенням результатів фронтмен колективу — Юрко Юрченко — поділився враженнями від власного виступу та коментарів журі.

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На запитання «Чи вважаєте ви почуту від журі критику конструктивною?», Юрко Юрченко відповів:

«У принципі, ніякої критики я не почув. Журі не критикували нас у плані музичного стилю, виконання або формату. Вони сказали, незрозуміло – зрозуміє Європа таку творчість чи ні. Але мені здається, Євробачення вже давно вийшло за рамки формату. Люди люблять новинки. І ми хотіли зробити щось таке, щоб — вау!».

Головним конкурентом на Нацвідборі вокаліст назвав … самого себе! За його словами, така відповідь банальна, але чесна.

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Ще одне цікаве питання, яке пролунало від журналістів: «Безліч музикантів спілкується між собою. Але одні сприймають конкурси тільки як змагання та всіх бачать своїми конкурентами. А інші — знаходять собі хороших друзів, приятелів. Що Нацвідбір значить саме для вас?»

«Однозначно, друге, — відповів музикант. Як тут не згадати «Х-фактор», який мені дуже зайшов! Хоча я завжди був проти подібних шоу. І ось після нього у мене залишилося дуже багато друзів. Навіть сам процес — коли ти робиш те, що тобі подобається, й неважливо, яка це сцена — це чудово! І мені подобається, що на Євробаченні всі ті ж таки, хто був і там: журналісти, оператори, навіть кейтеринг та клінінг. Однозначно, всі свої!».

А просто зараз читайте, хто став фіналістами другого Нацвідбору на Євробачення-2018!