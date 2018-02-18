«Слідство ведуть екстрасенси»: дитя диявола

19 лютого 2018 року о 20:00 глядачі телеканалу СТБ побачать новий двосерійний випуск програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу ясновидці вирушать до Мелітополя, щоб вирвати з лап зла однорічну дитину. Але яку ціну за її порятунок заплатить сім’я?

По допомогу до екстрасенсів звернеться молода пара. Неллі та Ігор виховують двох дітей – шестирічного Еріка та однорічну Карину. Кожна новина про цю сім’ю – справжній шок! Суцільна магія та чортівня!

Рік тому їхнє життя набуло нового сенсу – народилася маленька Карина. Подружжя не могло отямитися від щастя, але раптово все змінилося – батьків дитини охопив невимовний жах… Все почалося, коли Карині виповнилося шість місяців. Тоді мама дівчинки вперше почула таємничі кроки та відчула в будинку присутність чогось потойбічного. А незабаром свідками паранормальних явищ стали і їхні гості.

Бити на сполох сім’я почала, коли від залякування щось невидиме перейшло до справжніх атак, а в епіцентрі містичних подій опинилася дитина…

Щоб все це не закінчилося трагедією, за справу візьмуться досвідчені експерти програми – циганська відьма Рубіна Цибульська та заклинатель часу Сурен Джулакян.

Під час розслідування ясновидці з’ясують: Неллі – одержима! Бувають моменти, коли жінка втрачає розум – видає несамовиті крики, б’є та душить рідних дітей.

Чому знімальна група викличе бригаду швидкої допомоги? Яка сутність вселяється в матір двох дітей?

Але шок на цьому не закінчиться! Виявиться, що на маленьку Карину покладено чорну місію, адже жінка народила її від самого диявола… Щоб провести ритуал і переписати долю дитини, екстрасенси підключать ціле співтовариство чорних магів!

Чи вдасться ясновидцям врятувати однорічну Карину? Чи виженуть сутність, яка заволодіває тілом і розумом Неллі? Дивіться в понеділок, 19 лютого, о 20:00 на СТБ.

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