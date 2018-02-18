На другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 завітав співак LAUD. Виконавець вже встиг стати фіналістом в першому Нацвідборі. Як проходить підготовка до фіналу, і з ким йому було б цікаво позмагатися, розповість наш матеріал!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Yurcash: На Євробаченні всі свої!

За словами виконавця, тиждень був дуже активним та насиченим: багато інтерв’ю, репетицій, зустрічей. Родичі, друзі щиро привітали LAUD з перемогою в півфіналі. Ну і, звісно ж, шанувальники!

На концерт співак прийшов у якості глядача: «Мені хотілося подивитися, з ким буду змагатися у фіналі».

Також LAUD розповів, з ким йому було б цікаво позмагатися у фіналі: «Найбільше мені сподобався KADNAY. Його виступ — поза конкуренцією. Ще хороший виступ був у MELOVIN. І дуже сподобався Yurcash. Він унікальний! Хоч, на мою думку, його номер і не зовсім конкурсний, але однозначно, дуже цікавий!»

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Результати голосування другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018

На запитання «Які ваші шанси на абсолютну перемогу?» співак відповів так: «Будемо старатися. Допрацьовуємо номер, його емоційну частину. Будемо вражати! У першу чергу вокалом, вокальними партіями, але й, звісно ж, самою піснею!»

Дивіться всі виступи учасників другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018