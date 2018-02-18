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Телеканал СТБ / Як правильно просити прощення у Прощену неділю та що відповідати

Як правильно просити прощення у Прощену неділю та що відповідати

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Прощена неділя – остання з чотирьох неділь підготовки до Великого посту, а також останній день Масляної. Саме у Прощену неділю здавна заведено очищати свою душу та позбуватися від недобрих помислів. Як правильно прощати? Коли святкуватимуть Прощену неділю у 2018 році? Читайте в нашому матеріалі!

прощеное воскресенье 2018

Прощена неділя у 2018 році відзначається сьогодні, 18.02.2018. Саме цього дня заведено прощати усі проступки та гріхи, які накопичилися за рік.

Прощена неділя – прекрасна нагода, щоб покласти кінець давнім сваркам і образам, помиритися подружжю, родичам та друзям, відновити мир у колективі та будинку. Для цього зовсім не потрібно знати спеціальний текст або ж молитву. Досить сказати: «Пробач мені». Головне, щоб слова були щирими, а думки – добрими.

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На таке прохання не можна відмовляти. Краще скажіть у відповідь: «Господь простить, і я прощаю». Така традиція з’явилася напередодні Великого посту недаремно. Ці дії допомагають приступити до нього з чистою душею, зосередитися на духовному житті, очистити себе від гріхів та гніву.

Цього дня ще можна їсти молочні продукти, але вже не можна м’ясо. В останній день Масляної треба обов’язково сісти за стіл усією родиною. Раніше наші предки сідали за стіл у Прощену неділю 7 разів – за кількістю днів масляного тижня.

Також існує традиція цього дня ходити у лазню, щоб очистити думки і тіло.

Під кінець вечора потрібно позбутися будь-якого негативу, щоб морально і духовно налаштуватися на Великий піст.

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