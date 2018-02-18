Ще одними фіналістами Нацвідбору на Євробачення 2018 став гурт KADNAY. Своїм феєричним номером хлопці здивували та глядачів, та суддів. Як та в Минулого року KADNAY отримали чудові бали та змогли потрапити у фінал. Подробиці в матеріалі.

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Гурт KADNAY виступили з піснею «Beat of the universe». Творчість хлопців гідно оцінили: судді віддали 7 балів, глядачі — 8.

Але, попри такі результати, номер викликав чимало дискусій за суддівським столом. Андрій Данилко прокоментував виступ так: «У вас форма вище ніж музичний матеріал. Ось я не можу ваш гурт музично ідентифікувати. Мені подобається, як виглядає ваша творчість: завжди фірмово, яскраво. Це доводить, що в Україні є талановиті хлопці, які дуже круто працюють. Але в музиці немає гачка, на який хочеться потрапити. Тут була більше форма».

Євген Філатов солідарний з колегою: «Через спецефекти я не зовсім запам’ятав суть пісні. Подивився на шоу — вау! Дуже багато активностей, за якими цікаво спостерігати. Звучало це потужно, в міру модно, хоч, на жаль, і не запам’яталися ключові мелодії. Але хлопці, ви молодці, дали чудове шоу за три хвилини!»

Самі хлопці так коментують свою творчість «Ми не живемо стереотипами. Це музика, і ми виконуємо те, що самі придумали, написали. Коли сидимо працюємо в студії, то робимо щось дуже цікаве: відкриваємо якісь нові грані музичних інструментів, партій, звуків і т. д. Ми розвиваємося в цьому самі й намагаємося розвивати наших слухачів. У кожне своє творіння вкладаємо дуже багато енергії, сил, та намагаємося бути щирими з шанувальниками. Своїм продуктом ми хочемо довести, що в Україні є якісна цікава, різнобічна музика!»

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KADNAY — українська indie, electro-pop гурт, створена в 2012 році. Колектив складається з фронтмена групи — Діми Кадная та музиканта — Філа Коляденка.

Свій дебютний альбом KADNAY презентували в грудні 2014 року, приурочивши до нього шоу в Києві, а також тур великими містами України.

У минулому році KADNAY вперше взяли участь в національному відборі на Євробачення-2017 року з піснею «Freedom In My Mind». Їхній виступ відмітили члени журі, поставивши максимальний бал.

Дивіться виступ KADNAY на Нацвідборі на Євробачення-2018:

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