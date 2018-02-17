«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у третьому випуску

Вже завтра, 18 лютого, на телеканалі СТБ вийде 3 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. Цього разу з криком про допомогу до Дмитра Карпачова і експертів студії звернулися дві жінки – мати і тітка 16-річної Насті. Молода дівчина нещодавно народила дитину і практично відразу після цього зникла. Родички неповнолітньої мами впевнені, що у всьому винна подружня пара: вони переконали Анастасію народити для них дитину.

Жінки стверджують, що Настя – важкий підліток і легко піддається чужому впливу. За їхніми словами, Іраїда і Григорій знайшли дівчину в інтернеті та привели в свою сім’ю, щоб змусити стати сурогатною матір’ю.

Подружжя, яке також з’явиться в студії, спростовує звинувачення матері та тітки Насті. За словами Іраїди, в дівчині вона побачила споріднену душу, тому пожаліла її та запросила жити до себе. Познайомилися вони на вокзалі, де Анастасія продавала шаурму. Про те, що дівчинка вагітна від Гриші, її коханого, жінка дізналася за місяць до пологів.

Чи справді Іраїда і Григорій експлуатували Настю? Чи справді жінка примушувала неповнолітню дівчину займатися сексом з її чоловіком? Що думає про це сама героїня випуску?

Дивіться вже завтра о 21:00 у 3 випуску «Один за всіх» на телеканалі СТБ!

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