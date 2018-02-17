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Телеканал СТБ / Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА: Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! У минулі вихідні троє артистів вже пройшли у фінал – VILNA, The Erised і LAUD. Тепер наступна дев’ятка учасників буде боротися за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі в Лісабоні. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

У другому півфіналі Нацвідбору візьмуть участь:

  1. INGRET
  2. MELOVIN
  3. JULINOZA
  4. TAYANNA
  5. KADNAY
  6. Yurcash
  7. Mountain Breeze
  8. ILLARIA
  9. DILEMMA

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

INGRETfb_eurovision_artist_10

MELOVINfb_eurovision_artist_11

JULINOZA

fb_eurovision_artist_12

TAYANNA

fb_eurovision_artist_13

KADNAY

fb_eurovision_artist_14

Yurcash

fb_eurovision_artist_15

Mountain Breezefb_eurovision_artist_16

ILLARIA

fb_eurovision_artist_17

DILEMMA

fb_eurovision_artist_18

Нагадаємо, ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 Сергій Притула. Музичний продюсер шоу — Руслан Квінта. А суддійські крісла займуть відомі музиканти – ДжамалаАндрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Фінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 24 лютого о 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.