Сьогодні, 17 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА: Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! У минулі вихідні троє артистів вже пройшли у фінал – VILNA, The Erised і LAUD. Тепер наступна дев’ятка учасників буде боротися за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі в Лісабоні. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

У другому півфіналі Нацвідбору візьмуть участь:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

INGRET

MELOVIN

JULINOZA

TAYANNA

KADNAY

Yurcash

Mountain Breeze

ILLARIA

DILEMMA

Нагадаємо, ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 Сергій Притула. Музичний продюсер шоу — Руслан Квінта. А суддійські крісла займуть відомі музиканти – Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Фінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 24 лютого о 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.