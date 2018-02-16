Уже цієї суботи, 17 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2018. Прямі ефіри розпочнуться о 19:00 одночасно на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ.

Паралельно з телеефіром СТБ запустить живу трансляцію на своїй офіційній сторінці у Facebook під хештегом #EuroSTB2018. Вперше користувачі соцмереж отримають можливість відчути себе в епіцентрі головної події року, в режимі реального часу спостерігаючи за всім, що відбувається на майданчику Нацвідбору. Трансляція буде йти в HD якості без перерв на рекламу. Що відбувається за лаштунками і на сцені під час рекламної паузи, як підтримують артистів глядачі та фанати, інтерв’ю суддів, членів команди Нацвідбору, гостей прямого ефіру і, звичайно ж, самих півфіналістів – все це користувачі Facebook зможуть побачити, приєднавшись до трансляції на офіційній сторінці СТБ. Початок – о 19:00.

Нагадаємо, що минулої суботи визначилися перші три фіналісти Нацвідбору. Боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2018 будуть VILNA, The Erised, LAUD. Хто складе їм компанію 24 лютого – дізнаємося незабаром.

У другому півфіналі свої пісні представлять: INGRET, MELOVIN, JULINOZA (Юлія Запорожець), TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountaine Breeze, ILLARIA і DILEMMA.

Телевізійна зйомка Національного відбору проходить за адресою: пр-т Перемоги, 37 (Палац культури КПІ). Квитки можна придбати на сайті СТБ.

Члени журі Національного відбору-2018: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Ведучий: Сергій Притула.

Музичний продюсер Нацвідбору-2018: Руслан Квінта.