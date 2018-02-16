Творці мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» презентували соціальний проект

Творці анімаційного фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» ( Animagrad , FILM.UA Group ) та Київський метрополітен організували новий соціально-освітній проект, присвячений Києву. «Милий Київ Міли» стартував 14 лютого, у День святого Валентина. Презентація проекту відбулась в електродепо «Оболонь»: організатори провели брифінг для ЗМІ, а гості заходу проїхались брендованим потягом та взяли участь у фотосесії на станції метро «Майдан Незалежності».

Після офіційної частини журналісти зайняли місця у брендованому потязі, який рушив по маршруту до станції «Майдан Незалежності». У вагоні на пасажирів очікували головні герої мультфільму: принцеса Міла, Руслан та Хом’як Вінницький, які із задоволенням фотографувались із усіма охочими. До того ж героїв супроводжували понад 20 хом’ячків у масках, які дарували на пам’ять листівки та запрошували на фільм, якій стартує у кінотеатрах з 7 березня.

«Милий Київ Міли» – це масштабний проект, спрямований на популяризацію історії Києва. З 14 лютого по 31 березня у вагонах одного з потягів Куренівсько-Червоноармійській (синьої) лінії метро розміщені яскраві банери, на яких головна героїня мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», київська принцеса Міла, розповідає про свої улюблені місця рідного міста.

«Принцеса Міла знає про своє місто все! Тому саме їй ми доручили розповісти цікаві факти про місця, які звичні для нас, але мають глибоке значення. Ми хочемо привернути увагу жителів міста до його історії. А наш мультфільм – це перша спроба створити міф нашого міста завдяки кінематографу. Таким чином ми хочемо виразити свою любов до прекрасного Києва», – зазначила директорка з маркетингу FILM.UA Group Поліна Толмачова.

Оскільки події мультфільму розгортаються за часів Київської Русі, принцеса поділилась цікавими фактами про те, що розташовувалося в стародавні часи на місці нинішніх центральних станцій київського метрополітену. Так, пасажири дізнаються, що понад тисячу років тому на місці станції «Кловська» знаходилося язичницьке капище, а поблизу «Поштової площі» князь Володимир хрестив перших жителів Київської Русі. Загалом Міла розповідає про історію локацій, що розташувалися коло восьми станцій метро: «Кловська», «Контрактова площа», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Поштова площа», «Університет», «Золоті Ворота» та «Арсенальна».

Понад півтора тисячолітя історії Києва налічують сотні дивовижних історій і фактів, тому обрати найважливіше, найяскравіше і найцікавіше з життя столиці допоміг експерт Центру урбаністичних студій Національного університету «Києво-Могилянська академія» та автор десятків статей з історії Києва.

Прем’єра анімаційного фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» відбудеться 7 березня 2018 року. Стежити за новинами проекту можна на офіційній Facebook-сторінці, в Instagram-акаунті, і на сайті мультфільму.

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