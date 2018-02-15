З 15 лютого всі передачі телеканалу СТБ отримали вікове маркування. Телепроекти тепер мають вікові позначки, візуально знайомі нашим глядачам за системою кіновідеопродукції.

Вимог щодо маркування телепередач на законодавчому рівні немає. Проте, дослідивши принцип розподілу, наявний у кіноіндустрії, та найкращі світові практики, медіа-групою StarLightMedia було прийнято рішення щодо саморегулювання в цьому питанні та впровадження вікового маркування для передач телеканалів групи.

Такий підхід дозволяє телеканалам допомогти нашим маленьким глядачам та їхнім батькам у виборі програми для перегляду.

Тепер батьки зможуть орієнтуватися не тільки на назву програми та її учасників, а й розуміти аудиторію, на яку вона спрямована. Вікова позначка, яку ви бачите на екрані, є певною рекомендацію: якщо ваша дитина молодшого віку за вказаний, для кращого розуміння контенту їй може знадобитись ваша допомога та роз’яснення.

До роботи на всіх етапах впровадження такої системи та вироблення правил для неї залучались найкращі експерти, зокрема головний психолог медіа-групи StarLightMedia з питань захисту неповнолітніх.

Ірина Шабаєва, головний психолог з питань захисту неповнолітніх StarLightMedia:

«Питання впливу контенту на психічний та емоційний розвиток дитини часто призводить до полеміки. Зазвичай усі доходять висновку, що все залежить від того, що дивитися. Та головне не тільки «що», а й «у якому віці». Наприклад, малечі в 4 роки розповідають: «Від кохання двох дорослих людей з’являються діти», а підлітку пояснюють тему сексу більш детально. Насамперед тому, що ця інформація вже необхідна йому для безпеки і можливості приймати правильні рішення.

Контент розділено за віковими категоріями саме за принципом готовності відповідної категорії сприймати інформацію. А маркування – це можливість для батьків, окинувши поглядом екран, одразу зрозуміти, на яку вікову аудиторію спрямований контент. Таким чином, батьки можуть швидко з’ясувати, з якою передачею дитину можна залишити наодинці, а яка потребуватиме їхньої присутності для пояснень. Контент, що може потенційно нашкодити неповнолітнім, може транслюватися після 23:00 і маркується позначкою 18+».

Ось так виглядають позначки, якими тепер маркуються наші програми. Кожна з них означає певну відповідність програми встановленим для вікової категорії критеріям.

Кожна вікова категорія має комплексний список критеріїв та аспектів, за якими її визначають спеціально навчені спеціалісти телеканалу.

Для загальної аудиторії (вона не має вікової позначки), наприклад, визначними є прийнятність теми для сімейного перегляду та безпечність для самостійного перегляду маленькою дитиною.

У категорії 12+, в свою чергу, можуть делікатно та обережно розкриватись дорослі теми; якщо показується неприйнятна поведінка – відзначається її шкода.

Складніші теми (але без зайвої демонстрації та посилення емоційного навантаження) можуть порушуватись у категорії 16+.

Позначка 18+ вказує на те, що програма та її зміст прийнятні для більш дорослої аудиторії, яка досягла повноліття.

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