«Слідство ведуть екстрасенси»: чому дворічному хлопчику загрожує смерть

18 лютого 2018 року глядачі телеканалу СТБ стануть свідками найскандальнішого розслідування сезону програми «Слідство ведуть екстрасенси». Не пропустіть! Шокуюче відкриття! Невже зразковий батько – вбивця рідних дітей?

Маленькому Богданчику з села Таврійське Херсонської області всього два рочки. Як і всі діти його віку, він любить активні ігри, машинки і гойдалки. Однак такі буденні речі, як катання на гойдалках і гра з однолітками, для нього – справжня рідкість. Мати ні на секунду не відпускає його від себе, адже впевнена: дитині загрожує смерть!

Одного разу Анна, мати хлопчика, побачила уві сні, як її сина хтось душить, а коли прокинулася – побачила у нього на грудях кішку… Дивно те, що в сім’ї немає домашніх тварин. І як кіт міг потрапити в будинок серед ночі – незрозуміло. Адже двері та вікна були зачинені. Тим більше, за словами матері, тварина зникла так само загадково, як і з’явилася! А після цього сну… сім’я ледь не потрапила в аварію. В той момент хлопчик був у матері на руках. Від смерті малюка врятувало лише те, що батько вчасно вивернув кермо автомобіля. А вже через день після цього від смерті Богданчика врятував рідний дядько: чоловік в останній момент встиг зловити величезне дзеркало, що ледь не впало на дитину.

Хлопчик чи не кожного дня опиняється на межі життя та смерті. Рідні переконані: це не просто збіг обставин, на дитину полює якась потойбічна сила.

Розслідувати цю справу візьмуться одні з найсильніших експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси» – циганська відьма Рубіна Цибульська та медіум з Азербайджану Хаял Алекперов.

«Книга каже, що ми знайдемо відповідь під білими птахами. Де це місце, знає батько хлопчика! З ним пов’язана якась таємниця. Коли я дивлюся на його фото, мої джини кажуть мені «Кабіль і Хабіль», – повідомить Хаял Алекперов.

Виявляється, в Корані є історія про братовбивство. Кабіль і Хабіль – сини Адама, які ототожнюються з біблійними Каїном і Авелем. Але до чого тут братовбивство? На що натякає азербайджанський ясновидець?

Прямо на очах у екстрасенсів на хлопчика ледь не впаде великий мольберт! За словами Хаяла, поруч з дитиною в той момент перебував дух мертвого чоловіка, який навмисно скинув важку дошку на дитину. Астролог впевнений: дух хоче вбити Богданчика.

«Дитина в моєму видінні своєї рукою наче зупиняла машину, машину, яка несла смерть», – розповість про побачене циганська ясновидиця.

Екстрасенси шокують! Виявиться, що Богданчик був не єдиною дитиною в сім’ї. Колись у нього були брати, які задихнулися під час пожежі. Крім того, у старшої сестри Олександра, батька хлопчиків, дитина була задушена пуповиною, а дитина другої сестри померла через хворобу легенів.

Невже на сім’ї родове прокляття? Чи пов’язано це з підкладом, який виявлять ясновидці? Як до цього причетний батько Богданчика Олександр. І чому Хаял знову заговорить про братовбивство? Дивіться вже в неділю о 19:00 на СТБ.

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