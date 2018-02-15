Привітання з китайським Новим роком 2018

У 2018-му році китайський Новий рік настане 16 лютого. Привітати близьких та друзів зі святом можна за допомогою оригінальних повідомлень! Ми зібрали для вас у матеріалі цікаві та оригінальні вірші, присвячені китайському Новому року.
Читайте також: Новий рік за китайським календарем 2018: коли починається і закінчується
***
Хочу привітати вас,
У Китайський Новий рік,
Щоб веселий був ваш свято новорічне,
І скинули ви тяжкий вантаж турбот.
Нехай буде стіл накритий зло заметілі, негоди,
Шампанським налитий полнеющий келих,
Нехай буде у вашому домі тільки щастя,
Щоб найкращим рік прийдешній став.
***
Китайский Новий рік! Ура!
Що за дивна пора!
Радість, пісні, дітвора
Носиться вже з ранку.
Всі готуються зустрічати,
Свято світлий відзначати.
Щастя, радості! І ось
Настає Новий рік!
Читайте також: Обряди на Китайський Новий рік 2018
***
Піниться шампанське в келихах,
Стрілки на годиннику поспішають,
Всі китайці Новий рік зустрічають,
І на маскараді костюми очей рясніють.
З Новим роком вітаємо вас,
Нехай бажання збудуться всі нині,
В будинок нехай удача постукає,
Чари приємне нехай станеться.
***
Нехай Китайский Новий рік
Багато щастя принесе!
Якщо були невдачі,
Було важко іноді –
У новому буде все інакше,
Так трапляється завжди!
Щастя, бадьорості, успіхів,
Геть хвороби і біду!
Виконань всіх бажань
У наступаючому році!
***
Ось тихою ходою ступаючи
Вже йде старий рік,
Ну а йому назустріч Новий,
Хоч і китайський, але йде!
Вітаємо всіх з цим роком,
Нехай вас доля береже,
Хай щастя буде і робота,
І нехай Господь благословить!
Вітання з Новим роком китайською мовою:
新年 快乐 (xīn nián kuài lè) – з Новим роком! (сін ньєн куай ле).