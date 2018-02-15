На перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 завітало багато зірок СТБ. У перерві перед оголошенням результатів шоу вони поділилися з нами своїми враженнями від побаченого та розповіли, за кого з учасників вболівають найбільше. Докладніше — в нашому матеріалі.

Ведучі та актори телеканалу СТБ прийшли на перший півфінал Нацвідбору, аби на власні очі побачити конкурсантів і повболівати за свого фаворита. Серед відомих людей, з якими нам вдалося поспілкуватися, були: Надія Матвєєва, ведуча «Все буде добре», Тетяна Висоцька та Віта Євтушина, ведучі «ВІКНА-новини», Юлія Бортник, ведуча «Давай поговоримо про секс», а також Олена Алимова, акторка серіалу «Поки ми вдома».

Першою, з ким нам пощастило поговорити, була Надія Матвєєва. Вона сказала, що вражена високим рівнем шоу та очікує феєричного фіналу. Також ведуча розкрила імена своїх фаворитів: «Одразу трьох обираю, тому що троє мають пройти до фіналу: CONSTANTINE, який першим виступав. У нього дуже красивий голос і він такий харизматичний, хоча досить молоденький. Далі — гурт The Erised… У них професійний рівень і вони зможуть переконати (європейців. — Прим. ред.), що українська музика найкраща. І KAZKA, попри критику. Я думаю, якщо вони дійдуть до фіналу, то там вони з усім впораються на відмінно».

Свою колегу та подругу підтримала ведуча «ВІКНА-новини» Тетяна Висоцька. Вона сказала, що найбільше їй до смаку припав гурт The Erised, а також сподобався запальний виступ KOZAK SYSTEM.

Ведуча «Давай поговоримо про секс» Юлія Бортник зізналася, що оцінила виступ Сергія Бабкіна, вкотре переконавшись у таланті співака. Проте смс не надсилала за нього, а ось її син відразу схопив телефон і віддав свій голос за виконавця.

«Я теж прихильниця його (Сергія Бабкіна. — Прим. ред.) творчості, і це дуже впливає на те, як ти ставишся до виступів сьогодні. Так, його пісня, здається, не зовсім для Євробачення, як кажуть журі, вона не запам’ятовується, але вона душевна», — резюмувала ведуча.

Віта Євтушина, також ведуча «ВІКНА-новини» розповіла, що, хоч і вражена виступами артистів, але з головним фаворитом поки не визначилася: «Можливо, він з’явиться в другому відборі. Для себе просто знайшла таких улюбленців, чиї пісні я закачаю в плеєр і буду слухати».

За словами акторки Олени Алимової, їй конкурс дуже сподобався.

«The ВЙО — це суцільний позитив. У мене чотири фаворити: The ВЙО, The Erised, LAUD і Бабкін. Я за всіх буду надсилати смс», — констатувала Алимова.

Наостанок вона зазначила, що, на її думку, цьогоріч журі не таке суворе, як було минулого року: «У цьому році, напевно, режисер сказав (журі. — Прим. ред.), що будьте positive. Але це і добре, тому що підтримка завжди потрібна, навіть якщо хтось помилявся».

Надія Матвєєва і Тетяна Висоцька

Юлія Бортник

Віта Євтушина

Олена Алимова

Всі виступи учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 можете дивитися ТУТ.

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