PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Євробачення-2018: зірки СТБ про свої враження від Нацвідбору

Євробачення-2018: зірки СТБ про свої враження від Нацвідбору

Телеканал СТБ

На перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 завітало багато зірок СТБ. У перерві перед оголошенням результатів шоу вони поділилися з нами своїми враженнями від побаченого та розповіли, за кого з учасників вболівають найбільше. Докладніше  — в нашому матеріалі.

Ведучі та актори телеканалу СТБ прийшли на перший півфінал Нацвідбору, аби на власні очі побачити конкурсантів і повболівати за свого фаворита. Серед відомих людей, з якими нам вдалося поспілкуватися, були: Надія Матвєєва, ведуча «Все буде добре», Тетяна Висоцька та Віта Євтушина, ведучі «ВІКНА-новини», Юлія Бортник, ведуча «Давай поговоримо про секс», а також Олена Алимова, акторка серіалу «Поки ми вдома».

Першою, з ким нам пощастило поговорити, була Надія Матвєєва. Вона сказала, що вражена високим рівнем шоу та очікує феєричного фіналу. Також ведуча розкрила імена своїх фаворитів: «Одразу трьох обираю, тому що троє мають пройти до фіналу: CONSTANTINE, який першим виступав. У нього дуже красивий голос і він такий харизматичний, хоча досить молоденький. Далі  — гурт The Erised… У них професійний рівень і вони зможуть переконати (європейців. — Прим. ред.), що українська музика найкраща. І KAZKA, попри критику. Я думаю, якщо вони дійдуть до фіналу, то там вони з усім впораються на відмінно».

Свою колегу та подругу підтримала ведуча «ВІКНА-новини» Тетяна Висоцька. Вона сказала, що найбільше їй до смаку припав гурт The Erised, а також сподобався запальний виступ KOZAK SYSTEM.

Ведуча «Давай поговоримо про секс» Юлія Бортник зізналася, що оцінила виступ Сергія Бабкіна, вкотре переконавшись у таланті співака. Проте смс не надсилала за нього, а ось її син відразу схопив телефон і віддав свій голос за виконавця.

«Я теж прихильниця його (Сергія Бабкіна. — Прим. ред.) творчості, і це дуже впливає на те, як ти ставишся до виступів сьогодні. Так, його пісня, здається, не зовсім для Євробачення, як кажуть журі, вона не запам’ятовується, але вона душевна»,  — резюмувала ведуча.

Віта Євтушина, також ведуча «ВІКНА-новини» розповіла, що, хоч і вражена виступами артистів, але з головним фаворитом поки не визначилася: «Можливо, він з’явиться в другому відборі. Для себе просто знайшла таких улюбленців, чиї пісні я закачаю в плеєр і буду слухати».

За словами акторки Олени Алимової, їй конкурс дуже сподобався.

«The ВЙО — це суцільний позитив. У мене чотири фаворити: The ВЙО, The Erised, LAUD і Бабкін. Я за всіх буду надсилати смс», — констатувала Алимова.

Наостанок вона зазначила, що, на її думку, цьогоріч журі не таке суворе, як було минулого року: «У цьому році, напевно, режисер сказав (журі. — Прим. ред.), що будьте positive.  Але це і добре, тому що підтримка завжди потрібна, навіть якщо хтось помилявся».

Надія Матвєєва і Тетяна Висоцька

Юлія Бортник

Віта Євтушина

Олена Алимова

Всі виступи учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 можете дивитися ТУТ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.