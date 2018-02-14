Вже завтра, 15 лютого, на телеканалі СТБ можна буде переглянути 3 випуск 5 сезону «Я соромлюсь свого тіла». У новому епізоді глядачі побачать нових героїв з непростими проблемами та продовження кількох історій лікування найскладніших пацієнтів клініки проекту. Докладніше про те, чим здивує та вразить випуск 3, читайте в нашому матеріалі.

Дивитися онлайн Я соромлюсь свого тіла 5 випуск 2 від 08.02.2018

Продовжить лікування найскладніший пацієнт «Я соромлюсь свого тіла» Ваня Павлюк. У хлопця генетична недуга – хвороба Ольє, яка спотворила його руки. Минулого сезону, після всебічних обстежень та численних консультацій було вирішено, що Ваня потребує ампутації обох рук. Зрештою, наприкінці 4-го сезону Вані прооперували лівицю. І ви побачите, як це змінило життя хлопця. Крім того, пацієнт розпочне процес протезування. Чи впорається із цим хлопець та які нові виклики чекають на нього – про все це у 3 епізоді проекту.

Читайте також: Найважчому пацієнтові за всі сезони ампутували руку

Також ви побачите фінал тривалого лікування Каті Запорожець, дівчинки, яку ще минулого року до нашої клініки привела мама через деформацію вух, і дізнаєтеся, чи одужала Лариса Феденко, що скаржилася на деформацію стоп.

Нову пацієнтку – Ольгу Руду – прийме Людмила Шупенюк. Жінку по допомогу змусить звернутися незрозуміле новоутворення на шиї, що зовні схоже на чоловічий кадик. Оля дуже боїться, що це може бути рецидивом лімфоми Годжкіна, раку лімфатичної системи, яку жінці вдалося здолати ще в дитинстві. Чи справдяться її страхи? А якщо й так, то чи стане Олі сил боротися з раком вдруге?

Ще однією пацієнткою Людмили Шупенюк стане Вікторія Маньковська. Жінка страждає через груди, які загадковим чином продовжують збільшуватися після корекції форми, що була проведена 20 років тому.

А ось на прийом до Валерія Ославського завітає Сергій Курочкін із, здавалося б, незначною проблемою – хропінням. Та чи справді ця недуга така проста і безневинна? Другою новою пацієнткою Валерія стане Олена Богданова – жінка, судини якої вразив варикоз.

І, звісно, не обійдеться без експерименту. Як завжди провокативного та водночас напрочуд корисного. Валерій Ославський вивчатиме жіночі груди від «А» до «Я» у компанії депутатів українського парламенту. А потім дозволить чоловічій частині колективу «Я соромлюсь свого тіла» на собі відчути усі плюси і мінуси жіночих грудей. І хлопці від того, треба сказати, будуть аж ніяк не у захваті.

Читайте також: «Я соромлюсь свого тіла»-5: лікарі провели пікантний експеримент у секс-шопі

Пізніше підключиться до експерименту і Людмила Шупенюк. Вона відповідатиме за правильний – з медичної точки зору – підбір бюстгальтерів.

Не пропустіть 3 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!