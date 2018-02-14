Ірина Василенко, яка виступає під псевдонімом Vilna, розповіла нам під час прямого включення Нацвідбору на Євробачення-2018 на Facebook про свої враження від виступу та реакцію на критику журі. Подробиці — в нашому матеріалі.

Vilna, яка виступала під час першого півфіналу на Нацвідборі на Євробачення-2018 під номером 7 із піснею «Forest song», у перерві між оголошенням оцінок журі та результатів глядацького голосування зізналася нам, що розцінює свій виступ на Нацвідборі як перший крок у великому світі шоу-бізнесу.

«Мені було що сказати, і я впевнено почала свою розмову», — зазначила співачка.

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Також вона підкреслила, що її пісня розповідає про поєднання сучасного та минулого:

«Живи теперішнім, але не забувай про своє коріння», — підкреслила Vilna.

А рогаті звірі, в яких були переодягнені люди, — це гірські духи, що символізують острівець природи на сцені. Також виконавиця зазначила, що не дуже переймається ймовірними результатами конкурсу.

«Головне, аби думка, яку ми вклали в пісню, була почута», — констатувала артистка.

Додамо, за оцінками журі, її пісня «Forest song» отримала 3 бали. Проте молоду виконавицю врятувала любов глядачів, які поставили їй 9 балів. Саме завдяки шанувальникам VILNA 24 лютого змагатиметься за право представляти Україну на міжнародному конкурсі в Лісабоні.



Всі виступи учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 можете дивитися ТУТ.

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