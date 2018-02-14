Найзагадковіший учасник Нацвідбору на Євробачення-2018, проект VILNA, дебютував на сцені в першому півфіналі та відразу ж підкорив серця глядачів. Незважаючи на неоднозначні коментарі членів журі, виконавиці вдалося не тільки увірватися до трійки лідерів, а й отримати найвищий бал за підсумками глядацького голосування.

Дивитися онлайн перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018

Оцінивши VILNA вище, ніж інші судді, Євген Філатов зазначив, що FOREST SONG здається йому готовою і дуже типовою піснею для Євробачення. На думку саундпродюсера, основна проблема в тому, що з року в рік аналогічні композиції можна почути від представників інших країн, а отже, виділитися буде складно.

А ось Джамала зізналася, що аранжування здалася їй набагато сильнішим, аніж вокальна складова. Відразу після виступу вона звернулася до обличчя і голосу проекту Ірини Василенко: «Мені не вистачило саме тебе у цій пісні».

Ще критичнішим стало зауваження Андрія Данилка: «Мені здається, я не побачу вас у фіналі».

Проте набрані в сумі 12 балів (оцінка журі – 3, оцінка глядачів – 9) дозволили проекту вирватися в лідери. Зовсім скоро, 24 лютого, проект VILNA продовжить у суперфіналі боротися за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи.

Крім солістки – Ірини Василенко, учасниці «Х-фактор»-5, – над проектом працюють продюсер Денис Ямбор (студія Bambrafone in ZvukoCeh), Юрій Водолажський (Wodo), а також молодий музикант і саундпродюсер Микита Рева (Nick Aver).

Читайте також: Ірина Василенко: від «Х-Фактора» до Євробачення

Назва VILNA народилася не випадково: саме свободу команда вважає однією з найважливіших характеристик життя. Про це й перша композиція проекту – FOREST SONG: свобода і незалежність як невід’ємна потреба людини й особистості.

«Ми хочемо, щоб FOREST SONG нагадала всім нам, наскільки чарівний цей світ. Потрібно частіше вириватися на свободу за межі кам’яно-сталевих міст, цінувати кожну мить життя і людей, які поруч».

Нагадуємо, що другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 відбудеться вже цієї суботи, 17 лютого, о 19:00.

Читайте також: VILNA – FOREST SONG: учасники представили пісню для Євробачення-2018