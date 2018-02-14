Гурт KOZAK SYSTEM у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2018 виконав пісню «Мамай». Виступ був дуже енергійним, але, на жаль, вразити суддів і телеглядачів рокерам так і не вдалося. У коментарі для сайту stb.ua колектив поділився враженнями від ефіру, відреагував на коментарі суддів, а його фронтмен Іван Леньо навіть розповів про свою студентську симпатію до Джамали.

До виходу на сцену хлопці були налаштовані лише на перемогу. За словами самих музикантів, своїм виступом вони хотіли популяризувати образ сучасного лицаря: «Ми хочемо, щоб підростаюче покоління не займалося дурницями, а рівнялося на таких чоловіків, як Козак Мамай!»

Однак в результаті, незважаючи на енергійний та якісний виступ, колектив отримав мінімальний бал від суддів і 3 від глядачів. Ми поцікавилися, що ж завадило вразити членів журі.

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Ви згодні з коментарями журі?

Для того, щоб гідно оцінити композицію «Мамай», потрібно робити це в контексті європейської культури, нереально популярної на світових фестивалях.

Така маленька країна, як Боснія та Герцеговина, породжує гурт Dubioza Kolektiv, що є хедлайнером всіх фестивалів рівня Sziget. У Польщі є гурт Enej, який співає подібну нам музику і вже об’їздив увесь світ. Zdob şi Zdub рекламувати не буду, це вже відома нам, українцям, команда. Гурт «Культур Шок» – це американські болгари, які грають музику, подібну до нашої. Одним словом, це дуже популярна і правдива річ, адже поруч з фатальними ритмами ми подаємо ще й естетичну емоцію.

Чому Женя Філатов так відреагував? Тому що Женя займається електронною музикою. Чому Андрію наш виступ здався чимось посереднім? А тому що треба частіше їздити за кордон і відвідувати міжнародні фестивалі – відчувати цю культуру.

Здається, що судді вас злегка розлютили. Це дійсно так?

Ми вже говорили: не судіть, і не судимі будете. Правильно вчинила Джа. Це жінка, яка багато знає. Вона могла сказати щось як хороше, так і дуже погане. Це культура, і вона не має об’єктивних критеріїв засудження. Джамала вчинила по-жіночому, вона похвалила нас як козаків, і за це їй великий респект.

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А що з приводу зізнання Джамали? Адже вона сказала, що в студентські роки була закохана у Ваню.

Іван Леньо: Якщо чесно, то вона мені теж дуже подобалася і продовжує подобатися. Це той випадок, коли між людьми є любов на якомусь божественному рівні. Я завжди радію її успіхам, ми з хлопцями дуже переживали, коли вона виступала на Євробаченні. Пам’ятаю, тоді ми були десь за кордоном, сиділи в пабі та піднімали український прапор. Це завжди зворушливо, тому що ми давно вийшли за межі такого примітивного відношення «чоловік-жінка». Ми набагато вищі цього.

Вердикт суддів був несподіваним? Дуже засмучені?

Ні, це передбачувані речі, коли береш участь у якомусь конкурсі та тебе судять подібним чином. Нічого страшного немає – це дійсно боротьба. І той шлях, який ми пройшли за весь період нашої кар’єри, дозволяє нам бути незалежною творчою одиницею.

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