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Телеканал СТБ / Учасники KOZAK SYSTEM прокоментували один бал від членів журі

Учасники KOZAK SYSTEM прокоментували один бал від членів журі

Телеканал СТБ

Гурт KOZAK SYSTEM у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2018 виконав пісню «Мамай». Виступ був дуже енергійним, але, на жаль, вразити суддів і телеглядачів рокерам так і не вдалося. У коментарі для сайту stb.ua колектив поділився враженнями від ефіру, відреагував на коментарі суддів, а його фронтмен Іван Леньо навіть розповів про свою студентську симпатію до Джамали.

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До виходу на сцену хлопці були налаштовані лише на перемогу. За словами самих музикантів, своїм виступом вони хотіли популяризувати образ сучасного лицаря: «Ми хочемо, щоб підростаюче покоління не займалося дурницями, а рівнялося на таких чоловіків, як Козак Мамай!»

Однак в результаті, незважаючи на енергійний та якісний виступ, колектив отримав мінімальний бал від суддів і 3 від глядачів. Ми поцікавилися, що ж завадило вразити членів журі.

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Ви згодні з коментарями журі?

Для того, щоб гідно оцінити композицію «Мамай», потрібно робити це в контексті європейської культури, нереально популярної на світових фестивалях.

Така маленька країна, як Боснія та Герцеговина, породжує гурт Dubioza Kolektiv, що є хедлайнером всіх фестивалів рівня Sziget. У Польщі є гурт Enej, який співає подібну нам музику і вже об’їздив увесь світ. Zdob şi Zdub рекламувати не буду, це вже відома нам, українцям, команда. Гурт «Культур Шок» – це американські болгари, які грають музику, подібну до нашої. Одним словом, це дуже популярна і правдива річ, адже поруч з фатальними ритмами ми подаємо ще й естетичну емоцію.

Чому Женя Філатов так відреагував? Тому що Женя займається електронною музикою. Чому Андрію наш виступ здався чимось посереднім? А тому що треба частіше їздити за кордон і відвідувати міжнародні фестивалі відчувати цю культуру.

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Здається, що судді вас злегка розлютили. Це дійсно так?

Ми вже говорили: не судіть, і не судимі будете. Правильно вчинила Джа. Це жінка, яка багато знає. Вона могла сказати щось як хороше, так і дуже погане. Це культура, і вона не має об’єктивних критеріїв засудження. Джамала вчинила по-жіночому, вона похвалила нас як козаків, і за це їй великий респект.

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А що з приводу зізнання Джамали? Адже вона сказала, що в студентські роки була закохана у Ваню.

Іван Леньо: Якщо чесно, то вона мені теж дуже подобалася і продовжує подобатися. Це той випадок, коли між людьми є любов на якомусь божественному рівні. Я завжди радію її успіхам, ми з хлопцями дуже переживали, коли вона виступала на Євробаченні. Пам’ятаю, тоді ми були десь за кордоном, сиділи в пабі та піднімали український прапор. Це завжди зворушливо, тому що ми давно вийшли за межі такого примітивного відношення «чоловік-жінка». Ми набагато вищі цього.

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Вердикт суддів був несподіваним? Дуже засмучені?

Ні, це передбачувані речі, коли береш участь у якомусь конкурсі та тебе судять подібним чином. Нічого страшного немає це дійсно боротьба. І той шлях, який ми пройшли за весь період нашої кар’єри, дозволяє нам бути незалежною творчою одиницею.

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