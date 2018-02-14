Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 закривав колектив The Erised. Англомовний гурт, головна мета якого – представити країну на Євробаченні, незважаючи на неоднозначні коментарі суддів, посів друге місце, в сумі набравши 13 балів.

Дивитися онлайн перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018

В цілому виступ The Erised з піснею про мрію вразив суддів. Однак артистам слід «трохи натиснути». Саме так прокоментував роботу учасників Андрій Данилко:

«Мені дуже сподобалася пісня, і все було дуже красиво, але мені хотілося підскочити до вас ззаду і сказати: включися, трохи натисни. Трішки не вистачило драйву. Ви дуже стильні, і я хочу, щоб ви були в фіналі».

Джамала, в свою чергу, не тільки похвалила вокальні дані Соні Сухорукової, а й згадала про спільну пісню – «Drifting Apart». Однак, як і Андрій Данилко, вважає, що для The Erised це далеко не межа.

«Соня неймовірна співачка, все круто, ви дуже круті, але сьогодні чогось не вистачило».

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А ось Євгену Філатову, здається, сподобалося все: «Чудова пісня. Я дуже радий, що живу в одному місті з такими чудовими музикантами, саундпродюсерами та вокалісткою».

Зрештою гурт набрав 13 балів (оцінка журі – 5, глядачів – 8), що дозволило йому посісти другу сходинку за підсумками першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення. Отже, в суперфіналі, який відбудеться 24 лютого, The Erised продовжить боротися за право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи.

The Erised – англомовний гурт, що працює в стилі futurepop. Він став першим українським колективом, історія якого розпочалася зі співпраці з британським лейблом Med School Music. А вже в лютому 2015-го на лейблі вийшов стартовий EP музикантів під назвою «Desire». На платівці було 4 треки, 2 з яких згодом стали хітами: «It`s Over» і «Pray». Останній із них у серпні 2016-го набрав свій перший мільйон прослуховувань на Spotify.

Серед досягнень групи: співпраця з Enter Shikari та Jamala, виступ на відкритті фестивалю Crazzzy Days і на першій в історії вечірці Hospitality Ukraine. Музиканти вважають нинішній склад найкращим за всю історію існування гурту і готові представляти Україну в Португалії!

Нагадуємо, що другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018 відбудеться вже цієї суботи, 17 лютого, о 19:00.

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