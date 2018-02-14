Учасники гурту Pur:Pur, які виступили в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018, у перерві перед оголошенням результатів конкурсу поділилися з нами своїми враженнями та очікуваннями від шоу. Подробиці — в нашому матеріалі.

Солістка гурту Pur:Pur Ната Сміріна зізналася, що дуже нервувала перед оголошенням результатів.

«Коли виходили, то були на розслабоні, але потім із кожним новим балом, коли твого імені там не називають… думаєш, що, напевно, я наступний», — сказала Сміріна.

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Також музиканти зазначили, що не очікували такого низького балу від суддів для Vilna.

«Я не бачила, на жаль, ні KAZKA, ні Vilna (їхніх виступів. — Прим. ред.), тому що ми готувалися і переживали; не знаю, як вони виступили наживо. Але в інтернеті дивилася, там було дуже багато голосів за Vilna. Я здивована», — резюмувала співачка.

Нагадаємо, колектив Pur:Pur виступив на Нацвідборі під номером 8 з піснею «Fire» та почув багато хороших слів про своє шоу, і хоча гурт отримав однакову кількість балів із VILNA і Сергієм Бабкіним (12), у бажаний фінал так і не потрапив. За правилами конкурсу, в разі однакових оцінок виграє той, за кого більше віддадуть голосів люди.



Всі виступи учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 можете дивитися ТУТ.

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