Гурт Dilemma цього року бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2018. У своєму інтерв’ю для stb.ua артисти розповіли, чому вирішили позмагатися в конкурсі та чому особисто для них Руслан Квінта крутіший за Костянтина Меладзе. Подробиці — в нашому матеріалі.

Нещодавно ви сказали, що з піснею «На паті» будете виступати у Нацвідборі. І ви коментували, що виступи Вєрки Сердючки і Руслани найкрутіші на Євробаченні від України, правильно? Що спільного у вашої пісні з піснею Руслани і Сердючки?

Jay: Наша пісня просто за енергетикою схожа: весела, з гумором.

А чому ви вирішили українською мовою виконувати, а не англійською?

Masta: Тому що англійською є кому виконувати. Уявляєте, як круто, коли український трек пройде у фінал і виграє пісня українською мовою в Португалії! Посудіть самі! Португальці виграють з піснею на португальському, шведи співають на шведському. Ось і ми спробуємо виграти з піснею українською!

Але все одно є кілька учасників, які теж виконують пісню українською мовою. Ви вважаєте когось своїм конкурентом?

Jay: Складно сказати! У нас настільки відрізняється музика від всіх інших. Ми просто тиснемо всім руку і з усіма дружимо. Вирішувати суддям. Хоча одним із фаворитів ми вважаємо TAYANNA.

А чим ваша пісня, на ваш погляд, унікальна, щоб представляти Україну на Євробаченні?

Jay: Вона унікальна тим, що вона інша. Взагалі, ми раді, що музичним продюсером конкурсу став Руслан Квінта. Він вибрав склад прикольних виконавців. Ну, або так — 80% прикольних виконавців. Мені здається, що він поставив собі за мету в цьому році підтягти крутих молодих артистів, а не совок, не суперпопсу. Мені здається, це вплине наступного року на учасників — на тих, хто захоче прийти. Тобто вони подивляться, що в цьому році прийшли непогані учасники, то чому б і нам не спробувати? Знаєте, Євробачення раніше, сприймалося мною особисто як «О, Боже, що тут робити?». А коли ми побачили, що проходить багато крутих виконавців, ми пішли. Адже серед них приємно знаходиться.

Тобто ви хочете сказати, що зараз відбувається якась революція у Нацвідборі?

Jay: Дай Бог. І до українського шоу-бізнеса, можливо, дійде революція.

Це ви судите за виконавцями, які прийшли?

Jay: Мені просто здається так, я не спілкувався з Русланом на цю тему, але він всього досяг, з ним працює багато артистів. Чому не зробити так, щоб відпали всі ці старомодні і нецікаві виконавці, нікому не потрібне все це?! І з’явилася молодіжна музика, або хоча б додалася. Ви бачите, як стрельнула українська музика. Це ж круто!

А розкажіть цікаве щось, про якісь фішки щодо свого виступу на конкурсі.

Jay: Ми влаштуємо не менший двіж, аніж в нашому кліпі! Це точно.

А які у вас емоції? Ви хвилюєтеся перед конкурсом чи дуже спокійні, або ж просто отримуєте кайф?

Jay: Ми були спокійними перед конкурсом, коли приїхали на СТБ і взяли участь у цій дії. Коли ми побачили, наскільки професійно підходить до цього канал і наскільки серйозні договори надсилаються до Євробачення, ми зрозуміли, що тут буде не «по-совковому», а все дуже круто — фірма. Ми почали трохи переживати, щоб відповідати. А ще відкрию вам секрет. Це перший конкурс в історії гурту DILEMMA.

Принципово це брали участі чи як?

Jay: Ми просто не бачили в цьому сенсу. А зараз цікаво.

Тому що рівень інший, правильно я розумію?

Jay: По-перше, тому що Руслан Квінта, ми давно його знаємо. По-друге, це цікаво, бо рівень серйозний і так само цікаво, бо конкуренція буде поміж цікавих виконавців, а не серед нафталінів всяких.

А хто вам подобається на конкурсі?

Jay: Мені LAUD подобається, наприклад. Хочеться почути, яка у нього буде пісня. Ще цікаво почути Constantine.

Masta: The ВЙО цікаво, що покаже. Так, незважаючи на те, що вони представники старої школи, вони круті. Мені цікаво, з якою піснею вони тут будуть брати участь.

Ви вже чули презентовані конкурсантами пісні або якісь уривки пісні, вас хтось зачепив за звучанням, за словами, може?

Jay: Я поки що тільки послухав TAYANNA і Melovina і, по-моєму, все. TAYANNA – класна пісня для радіо. Але тут вона звучить так, будь-то зробили ремікс на «Дикі танці». Хоча, може так і треба.

Щороку різні пісні чіпляють людей. Дуже складно передбачити, що сподобається.

Jay: Так, дуже складно передбачити, і тому ти не можеш зрозуміти: конкуренція чи не конкуренція. Кожен зі своєю піснею може все, що хочеш, робити. І тільки на сцені ти можеш сказати, що класна пісня чи класний виконавець. Тому до сцени тут усі рівні, все спокійно.

Masta: Вся фішка Євробачення, незважаючи на те, що це “пісенний конкурс”, в тому, що тут сприймаються в комплексі все: як артист виглядає, в чому він одягнений, як він рухається плюс сама пісня, наскільки добре заспіває її вживу, саме шоу, що важливо на екранах. Все в комплексі сприймається, а не конкретно пісня або конкретно артист. Тому, я вважаю, у всіх шанси однакові.

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А якщо у вас раптом не складеться і ви не пройдете на Євробачення, ви будете наступного року брати участь чи ви ще так далеко не заглядали?

Jay: Ми про це поки не думаємо. Подивимося, як все далі буде відбуватися. Мені все подобається — серйозно. Оскільки тут все професійно, то в такому можна взяти участь. До цього я не розумів сенсу. Якщо все-таки далі будуть цікаві виконавці, то можна пробувати.

Просто цікаво, я так розумію, поконкурувати з гідними і, так би мовити, підняти свій рівень?

Jay: Тут я не бачу конкуренції. Оскільки в кожного свій смак і своя пісня. Конкуренція була б, якби нам дали 10 годин всім. І за 10 годин потрібно було б написати пісню, перебуваючи в одному приміщенні та нікуди не виходячи. А так, грубо кажучи, все написали і записали свої пісні і заспівали: я тут не сильно бачу конкуренції. Хтось зробив шоу, хтось не зробив; хтось сам співатиме, хтось з гуртом. Всі дуже різні!

І ще одне запитання: чого ви очікуєте від Євробачення, не враховуючи перемоги, звісно?

Jay: Я хочу, щоб наша пісня ще більше розійшлася. Якщо зараз 1,7 мільйона переглядів на YouTube, то нехай дійде до 5. Хай всі почують, що ми робимо і як ми це робимо.

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