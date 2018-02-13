Лауреати премії «Viva! Найкрасивіші – 2018» суддя «Х-фактор»-8 Олег Винник і Оля Полякова прикрасили обкладинку відомого глянцю. Два тижні тому відбулася 10-та ювілейна премія «Viva! Найкрасивіші – 2018», а пристрасті з приводу тріумфаторів вечора не вщухають і досі. Обговорюють все: від нарядів на червоній доріжці до гучних висловлювань артистів на сцені та прес-конференції святкового вечора.

За 14 років свого існування журнал «Viva!» зробив з Олею Поляковою не одне інтерв’ю. Зараз «Viva!» публікує найгучніші цитати і правила життя Олі Полякової, сказані в різні роки, і вперше виконує заповітне бажання багатомільйонного фан-клубу Полякової–Винника, розмістивши винуватців торжества на одній обкладинці.

Ось що думає з цього приводу володарка титулу «Найкрасивіша – 2018» Оля Полякова:

«Перемогли не тільки найкрасивіші, – посміхається співачка, – але і артисти, які підходять один одному за зростом, комплекцією, цільовою аудиторією, віком, кольором волосся і популярністю», – прокоментувала Полякова.

У відповідь Суперблондинці Винник констатував:

«Оля неодноразово зізнавалася, що небайдужа до мене. Мабуть, так мало статися, і ми тепер разом, на обкладинці «Viva!», – зазначив Олег. – А якщо серйозно, я відчуваю добре ставлення Олі до мене, як професіонала до професіонала. Це повага артиста, який сам знає, що таке важка праця і якими зусиллями дістається популярність», – додав співак.

Зазначимо, що феномен української сцени Олег Винник вже двічі в цьому році став героєм обкладинки журналу «Viva!», незважаючи на те, що 2018-й тільки почався. На цей раз – у статусі найкрасивішого чоловіка країни. З цієї нагоди популярний глянець запропонував читачам поглянути на шлях артиста, який збирає стадіони і «повністю зробив себе сам». Прийшов до слави і до свого глядача через живі виступи, а на телебачення потрапив уже готовою, по-справжньому народною, зіркою. Винник відразу дав зрозуміти своєму глядачеві, що він не з тих артистів, які підтримують до себе інтерес історіями про особисте життя і скандальними витівками. Музикант розкривається на своїх концертах. І вже 7 і 8 березня запрошує своїх слухачів до міста Бровари «поговорити відверто».