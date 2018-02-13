Масляна – стародавнє слов’янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується Прощеною неділею. Дивіться дати святкування Масляної в 2018 році і традиції, які пов’язані з кожним із днів.

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У 2018 році Масляна починається 12 лютого і триватиме до 18 лютого включно.

Понеділок, 12 лютого – перший день Масляної – “зустріч”. У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Вівторок, 13 лютого – “загравання”. У цей день прийнято заводити веселі ігри та пригощати за організовані веселощі млинцями.

Середа, 14 лютого – “ласунка”. Всі господині цього дня готують різні смаколики у великих обсягах і прикрашають ними багатий стіл, але млинці, звісно, залишаються на першому місці.

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Четвер, 15 лютого – “розгуляй”. З цього дня Масляна розгортається на всю широчінь – гуляють з ранку до вечора, водять хороводи, співають пісні.

П’ятниця, 16 лютого – “тещині вечори”. Величезна кількість звичаїв у цей день спрямована на прискорення весіль та сприяння молоді у знаходженні собі відповідної пари. Зяті з вечора особисто запрошують в гості своїх тещ – пригощають їх млинцями.

Субота, 17 лютого – “посиденьки зовиці”. У цей день молода невістка запрошує своїх рідних до себе.

Неділя, 18 лютого – “Прощена неділя”, а також “проводи”, “ціловник”. Цього дня прийнято просити прощення у всіх близьких та скривджених за заподіяне зло, за якісь свої проступки. Це дуже світлий день перед початком Великого посту.

З 19 лютого гуляння припиняються, оскільки в силу вступає Великий піст, який триватиме до 8 квітня – Великодня.