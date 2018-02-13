Зірки підготували для вас багато цікавого. Комусь слід більше експериментувати, а комусь варто проявити щедрість до оточуючих. Подробиці читайте в нашому гороскопі на лютий 2018 року.

ОВЕН

Овни в лютому нудьгувати на самоті не будуть. Ваша персона буде в центрі уваги, але не варто бути занадто самозакоханим. У фінансовій сфері слід продумувати кожну покупку, інакше є всі шанси залишитися в боргах.

ТЕЛЕЦЬ

У Тельців цей місяць буде вдалим на укладання дуже вигідних угод. Також в лютому ви зустрінете людину, яка допоможе вам реалізувати ваші амбіції. Головне – пам’ятати, що тільки працею можна досягти висот.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам зірки радять не боятися експериментувати. Якщо ви давно хотіли щось змінити у своїй зовнішності, то вперед. На любовному фронті теж відбудуться зміни. Всі, хто зараз у статусі самотніх, безсумнівно, в цьому місяці знайдуть свою другу половинку.

РАК

Для Раків лютий стане сприятливим часом для нових починань. Пробуйте всі сфери, які вам цікаві, і без сумнівів займайтеся цією справою далі. Скоро вас відвідає удача, яка допоможе вам поповнити свій сімейний бюджет.

ЛЕВ

Левам зірки радять провести місяць із користю для себе. Приділяйте якомога більше часу собі та своїм бажанням. Також проявіть свою щедрість, візьміть участь у благодійності або допоможіть самотнім людям похилого віку. Ваша допомога повернеться до вас в 100% розмірі.

ДІВА

Для Дів лютий стане місяцем, в якому ви зможете все для себе вирішити. Не бійтеся приймати ризиковані рішення, ризик ще нікому не завадив. У фінансовій сфері потрібно бути вкрай обережним. Не робіть глобальних покупок у цьому місяці, гроші вам знадобляться пізніше.

ТЕРЕЗИ

Терезам потрібно бути відкритим в колі друзів. Розкажіть про ваші досягнення, відкрийте таємні плани на майбутнє. Не бійтеся бути щирими з вашими близькими, можливо, хтось долучиться до реалізації ваших планів.

СКОРПІОН

Для Скорпіонів зірки радять приділити час своїм творчим задаткам. Спробуйте себе в новій сфері, розвивайте в собі творчу особистість — це допоможе вам у подальшому. У лютому вас чекає пригода, пов’язана з вашою діяльністю. Будьте готові до несподіваного розвитку подій.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільців чекає серйозний підйом кар’єрними сходами. Для цього вам слід не опускати руки і подавати більше ідей начальству. Будьте впевнені, що ваші старання будуть оцінені гідно.

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КОЗЕРІГ

У лютому Козерогам варто розібратися в собі. Перегляньте своє коло спілкування і плани на майбутнє, вам необхідно визначитися, що ви хочете в житті. На любовному фронті буде все чудово. Ви відчуватимете тепло і підтримку своєї другої половинки.

ВОДОЛІЙ

Для Водоліїв лютий буде чудовим місяцем. Ви нарешті дізнаєтеся, хто у вас таємно закоханий і, можливо, саме з цією людиною складеться ваше життя. Зірки рекомендують вам проводити більше часу зі своєю сім’єю, поділіться своїми планами на найближчий час. Не сумнівайтеся, рідні підтримають будь-яку вашу ідею.

РИБИ

Рибам у цьому місяці слід замислитися над своїм здоров’ям. Не відкладайте візит до лікаря на останній момент. Також в лютому на вас чекає несподівана зустріч, яка здатна перевернути ваше життя. Пам’ятайте, всі випадковості не випадкові.