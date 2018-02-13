Це питання щороку ставлять собі тисячі дівчат у всьому світі. Звичайно, немає єдиного алгоритму у виборі подарунка, адже всі люди різні. І якщо у вашого обранця є якесь хобі, то вам дуже пощастило. Якщо ж це ваш перший спільний День святого Валентина і ви ще погано знаєте один одного – виберіть один з представлених нижче варіантів.

У цей день не варто купувати дорогий подарунок, набагато більше цінується увага і любов. Існують подарунки, які не можна придбати, але вартість їх дуже велика! Найпростіший подарунок на 14 лютого – валентинка. Коханому хлопцеві можна купити вітальну любовну листівку або зробити її самостійно. Валентинка може виступати як окремий подарунок і як доповнення до основного.

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Як же нам, дівчатам, пощастило, що кухня часто в нашому розпорядженні! Адже кулінарний талант теж може допомогти вирішити проблему з подарунком коханому. Практично неможливо відшукати людину, байдужу до смачної їжі. У цей день приготувати можна все що завгодно: починаючи від романтичної вечері при свічках і закінчуючи його улюбленими еклерами зі згущеним молоком. Для того щоб зробити правильний вибір, кілька днів поспостерігайте за коханим. Якщо він відчайдушний гравець, то його ощасливить нова ігрова клавіатура. Хлопцеві, який досі страждає від проводів, можна подарувати на День закоханих зручну безпровідну мишку.

Якщо ваш хлопець активно займається спортом, йому можна купити на День закоханих новий абонемент у спортзал. Не переживайте, адже на це свято можна дарувати практично все. Коханий буде радий отримати в подарунок шкіряний ремінь або запальничку, складаний ніж.

Якщо ваш обранець водить автомобіль, можна купити якусь дрібничку для машини, наприклад, ароматизатор для авто, підставку для склянки, подушку або диск з новим альбомом його улюбленого гурту. Сходіть у кінотеатр на нічний сеанс або підберіть фільм для перегляду вдома. Також не варто забувати, що в цей день можна і потрібно дарувати подарунки інтимного характеру. Еротичний танець у новій білизні запам’ятається йому надовго. Ну, а якщо ви не володієте талантом гарно рухатися, можна зазирнути до одного з дорослих магазинів і підібрати щось особливе до свята. Але не перестарайтеся, сюрприз повинен бути приємним вам обом.

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