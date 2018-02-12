У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 12 по 18 лютого 2018

Ім’я несе долю людини, характер, і за ним навіть можна дізнатися про проблеми зі здоров’ям. Хочете більше дізнатися про своє або чуже ім’я — читайте в нашому матеріалі про день ангела з 12 по 18 лютого 2018 року.

12 лютого

Максим

Ім’я Максим – одне з найдавніших в історії. З латинської воно перекладається як «найбільший». Найвідомішим серед святих, який носив це ім’я, був Максим Грек. Ще з раннього дитинства Максим дуже багато подорожував в надії отримати гарну освіту. Він знав кілька мов, вивчав словесність, історію, богослов’я та філософію. У той час князю Василю Іоанновичу знадобилася людина, яка могла б займатися перекладом священних книг. Максим Грек був здатним юнаком та ідеально підійшов на цю роль, тому він попрощався з життям ченця і приступив до тяжкої роботи над священними книгами, стежачи за їх відповідністю до слова Божого.

13 лютого

Ілля

Ім’я Ілля означає «Мій Бог – Господь», також перекладається як «віруючий», «фортеця Господня» і «сила Божа». Ілля був ревним поборником чистоти віри в Ізраїльському царстві і грізним викривачем ідолопоклонства і нечестя. Його діяльність припала на часи царювання Ахава, коли пихата та властолюбна дружина слабохарактерного царя, фінікіянка Ієзавель, вирішила встановити культ Ваала і Астарти. Є свідчення, що справжніх ревнителів благочестя вигнали з країни, і при дворі був заснований штат жерців Ваала. Грозним викривачем за нехтування святині став пророк Ілля, який творив багато чудес, аби напоумити нечестивого царя.

14 лютого

Тимофій

Тихий та стриманий святий Тимофій був прикладом послуху і смирення. При цьому він був старанним проповідником і сприймався як добрий вояк Ісуса Христа. Він був посланником святого Павла і дієвим знаряддям благодаті в управлінні божими церквами, у виправленні вдач і зберіганні доброї застави. Святий Тимофій пройшов разом із апостолом Павлом через Фригію і Галатію, допомагаючи йому в проповіді та молитві. Потім, після того як апостолу явилося небесне видіння, вони вирушили в Македонію і проповідували в Фессалоніці та Верії. Друге послання до Тимофія апостол Павло відправив з Риму, очікуючи смерті у в’язниці. Він закликав вірного учня прийти до нього і бути присутнім при останніх хвилинах його життя. Тоді святого Тимофія затримали, але незабаром його відпустили на свободу. Після смерті апостола Тимофій повернувся у свою єпархію. Тіло святого Тимофія було поховано недалеко від могили апостола Іоанна. Через багато років, у 356 р., його мощі були урочисто перенесені до Константинополя святим Артемієм, як і мощі святих апостолів Андрія і Лукі. Всі вони були покладені в храмі Св. апостолів. Там завдяки їм відбувалися численні чудеса.

15 лютого

Анна

Княгиня Анна Новгородська була дружиною великого князя Ярослава Мудрого. Вона дала істинно християнське виховання всім своїм дітям, які відрізнялися міцною вірою в Бога, працьовитістю, правдивістю й освіченістю. Її син Мстислав згодом став великим князем Київським, а доньки – королевами західноєвропейських держав. Залишивши мирське життя, благовірна княгиня пішла в монастир, де і закінчила свої дні в молитві та строгому послуху в 1056 році.

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16 лютого

Василь

Ім’я Василь прийшло до нас із давньої Греції. Як не дивно, але воно походить від слова «басилейос», що в перекладі означає «царствуючий» або «царський». Відповідно, ім’я застосовувалося до царів та імператорів за часів перських воєн. Але незабаром воно поширилося й на інші верстви населення. Ім’я Василь стали носити селяни, бояри і священнослужителі. Мода на це ім’я тривала з XV по XIX століття. Також воно використовувалося і в фольклорі: згадується і в прислів’ях, і в легендах, і в піснях, і в байках.

17 лютого

Олександр

Історії відомо чимало знатних Олександрів, але жоден із них не міг зрівнятися з такою особистістю, як Олександр Македонський. Таємниця його імені говорить, що наповнене неоднозначними подіями життя було визначено йому долею. Є легенда, нібито Олександр народився в ту саму ніч, що і Герострат, щоб помститися його нащадкам. І через кілька років Олександр все-таки зробив той знаковий подвиг: розорив місто Перисполь і спалив дотла головний палац. Незважаючи на те, що це легенда, його ім’я залишилося в історії людства на століття.

18 лютого

Михайло

Михайло – один із головних семи архангелів у святій Біблії. «Архангел Михайло»

складається з п’яти слів: «арх ангел ми ка ел», де кожному з цих слів надається особливе значення. «Арх» означає «старший», «ангел» — «посланник», «ми ка ел» — «подібний Богу». Це можна трактувати як «старший посланник, наділений повноваженнями Еля (одне з імен Бога)». У Старому Завіті пишеться, що саме Михайло став захисником народу Ізраїлю. Також Архангел Михаїл вважається переможцем злих духів, які в християнстві вважалися джерелом хвороб. Саме він є главою святого воїнства ангелів. В ісламі архангела Михайла згадують як Микаїл. Для імені Михайло будуть вказуються православні іменини. Католицькі іменини — дивіться ім’я Майкл.

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