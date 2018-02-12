«Наречена для тата»: чим здивує третій випуск?

У випуску 3 «Наречена для тата» від 13.02.2018 глядачі побачать, як розвиваються стосунки в учасників, а також познайомляться з останньою парою. На що готові чоловіки й наречені одне заради одного? Чи зможуть дівчата знайти спільну мову з дітьми? Про це й багато іншого розповість третій випуск «Наречена для тата»!

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У минулому випуску «Наречена для тата» глядачі побачили зустріч Павла й Людмили. Побачення було дуже напруженим і важким для обох учасників. У новому випуску глядачі дізнаються, як пара впоралася зі складною ситуацією та досягла взаєморозуміння.

Таня зробила Юрі незвичайну пропозицію. Дівчина вирішила показати потенційному нареченому, як любить проводити дозвілля. Чи сподобається герою таке проведення часу? Скоро дізнаєтеся.

Михайла та Юлію очікують деякі труднощі. Пара мужньо впорається з випробуванням, але як це вплине на їхні стосунки надалі?

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Віка вперше готуватиме сніданок для Марата й Арсена. Вона доклала всіх зусиль, щоб результат був приємний і їй, і голодним чоловікам. Змогла дівчина досягти мети чи ні? Розповість свіжий випуск «Наречена для тата».

Також у третьому випуску «Наречена для тата» глядачі познайомляться з останньою парою учасників — Антоном Бауманом і Ангеліною Вакуліною. Чим здивує остання пара проекту? Стане відомо вже завтра!

Дивіться випуск 3 «Наречена для тата» 13.02.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ!